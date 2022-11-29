郭元益「迷你冰沙餡餅」每盒5入145元，以甜菜根粉與抹茶粉打造27層招牌酥皮，並包入綠豆與白鳳豆熬煮3小時製成的綿密內餡。（郭元益提供）

耶誕將至，各式點心禮盒華麗出籠，由於今年農曆春節來得早，就有糕點品牌巧妙地在包裝玩花樣，一次搶攻兩個節日商機，整體走繽紛路線擄獲年輕世代眼光，圖案則結合兔子呼應2023兔年，在防疫措施放寬下，民眾更樂於參與聚會，常駐商品整體銷量翻倍成長，預期耶誕搭春節禮盒助攻，買氣可望再攀升10％以上。

郭元益副總經理郭建偉提到，在疫情下，頂級蛋黃酥仍帶動中秋業績成長至少2成，看好報復性送禮商機也為呼應品牌轉型理念，特別找來台灣插畫設計師阿蕉操刀「迷你冰沙餡餅伴手禮盒」，上頭呈現手繪風格的耶誕樹、兔子等，冰沙餡餅則包入去皮綠豆和白鳳豆熬煮3小時所製的內餡，口感細膩如雪沙，從耶誕到春節都應景，間接拓寬客群年齡層，「傳達不再只有結婚才能送餅，過耶誕也能送。」另板橋門市設有DIY包裝區提供客製化服務。

一之鄉推出「卡娜赫拉的小動物野餐好時光」，以高人氣的粉紅兔兔呼應兔年，480元。（摘自一之鄉官網）

積極轉型的也包含一之鄉，除了打造數位互動實體店貼近消費者的心，近期也推「卡娜赫拉的小動物」禮盒，禮頭包含茶香、果香兼具的「香橙抹茶雙色磅蛋糕」、經典綿密的「龍眼花蜜蜂蜜蛋糕」及各式小西點，以高人氣的粉紅兔兔帶出兔年意象。

詩特莉「錦兔星夜」藤編相框禮盒相當有質感，高端贈禮或收藏都適合，850元起。（詩特莉提供）

「九鬼特濃胡麻兔子餅乾」為詩特莉新春系列禮盒限定口味。（詩特莉提供）

詩特莉則主打「錦兔星空」、「錦兔花園」禮盒，運用寶藍色鏤空袖套襯托燙金松木盒，或是淡雅奶油色為背景、搭配繽紛花草的設計，質感十足適合當作耶誕交換禮物，禮盒中最吸睛的莫過於「九鬼特濃胡麻兔子餅乾」，不只響應兔年，日本九鬼低油黑胡麻為主原料，減去80％含油量再融合牛奶餅乾製成白色斑點，口感散發濃郁芝麻香，12月28日前，單筆下訂新春禮盒折後滿1萬元再享95折。