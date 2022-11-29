24馬來西亞籍蔡姓女大生遭殘忍殺害，30歲凶嫌陳柏諺被捕後數度狡辯，聲稱是幫助自殺、失手錯殺，還一度想要以自首減刑。檢警分析比對凶嫌手機資料，發現陳男在案發前曾上網搜尋「殺女友為度她成佛」等訊息，檢方不排除他早有預謀，其中陳男所謂的「女友」，根本不是蔡女，而是另一名林姓女子。

檢察官查出，陳男曾於9月間以手機搜尋「殺女友度她成佛」、「殺人度她」、「殺人魔在屠殺時腦中在想些什麼」等資訊，並在與蔡女見面前，就已購買大量的止痛藥，作為殺人後畏罪自殺所有。直到10月3日，陳男主動邀約蔡女7日見面且密集往來；13日凌晨，陳男在蔡女租屋處，答應要贊助蔡女創業，凌晨以一卡通MONEY匯入9萬9999元給蔡女，但一覺睡醒卻反悔，向蔡女討回款項遭拒，心生不滿萌生殺意，陳男以徒手掐住蔡女的頸部，並以玩偶遮住眼睛，直至其無法講話仍未鬆手，蔡女當場死亡。

檢察官還在陳男手機裡發現，他曾傳訊息給父親稱「其實我本來是要殺林OO」，不排除陳男早就有殺人計畫，且對象根本不是蔡女，另有他人。

檢察官認為，陳男曾經傳訊給家人說要自殺，但警方第一時間撥電話詢問時，陳男卻稱是開玩笑、惡作劇、沒有什麼事，不需要警方協助，卻未主動提及有殺人的行為，直到警方進入陳男位於鶯歌的住處，並將他送醫，他確定自己無法死亡，才坦承「我殺人了」、「她死透了，我不敢自殺而已」，證明陳男並非內心真誠悔悟，建請法院不要依自首減輕其刑。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980