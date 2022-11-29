國內今新增1例本土副傷寒確定病例，被北部10多歲女童，本月初出現不明原因發燒，經抽血、檢驗糞便後確診，為感染源不明個案。疾管署表示，今年國內共累計6例本土副傷寒個案，創下5年來新高，其中4例分布在不同縣市，2例為同一縣市，均無流病相關。

疾管署副署長莊人祥表示，該本土個案為居住在北部地區的10多歲本國女童，近期無國內外旅遊史，11月1日出現發燒症狀，並於11月2日就醫，因持續發燒，於5日及11月7日就醫，經收治住院使用抗生素治療，於11月10日症狀緩解出院，目前已無症狀。

女童的檢驗結果在11月25日出爐出，檢出副傷寒桿菌（S. paratyphi A），經通報後確診，其同住家人及同班同學皆無疑似症狀。衛生單位已進行疫情調查，啟動相關防治措施，並安排個案同住家人採集糞便檢體送驗。

根據疾管署統計，今年至11月27日止，副傷寒確定病例共6例，均為本土病例，年齡介於10多歲至40多歲，發病期間為10月5例，11月1例。莊人祥表示，6名本土個案中，有4例分布在不同縣市，年齡很散，北中南都有，但6案都無流病相關，研判為零星個案。

今年副傷寒本土個案創下5年來新高，2018至2021年本土病例數分別為1、3、0、1例，境外移入病例數責分別為7、6、0、0例，其中2018及2019年境外移入病例感染國家分別為印尼(4例)、印度(4例)、柬埔寨(2例)、緬甸(1例)、孟加拉(1例)及美國(1例)。

副傷寒為第2類法定傳染病，是由副傷寒桿菌引起之腸道傳染病，潛伏期通常為1至10天，可傳染期為1至2週，主要透過食用受病患或帶菌者糞便或尿液污染的食物或飲水而傳播，常見的症狀有持續性發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、腹瀉、咳嗽、相對性心律減慢或身軀出現紅疹等。

莊人祥表示，副傷寒的預防方法包括不吃生食，食物充分煮熟，烹調及製備過程亦應避免生熟食交叉污染。他提醒民眾應飲用煮沸後的水或瓶裝礦泉水，保持良好個人衛生習慣，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，正確使用肥皂及清水洗手。

疾管署提醒民眾注意飲食及手部衛生，避免生飲生食，以減少感染機會，如出現前述疑似症狀，請儘速就醫並告知飲食史。醫療院所如發現疑似個案，請採集相關檢體，並於24小時內通報，相關資訊可至疾病管制署全球資訊網查詢，或撥打免付費防疫專線1922洽詢。