大陸四川省萬源市發生一起離奇事件，有1棟4層樓的自建宅，由於屋主與家人都住在1、2樓，而3樓當作客房，4樓則是曾短暫出租過，但之後便空著，豈料，4樓的空房竟被1名自稱「流浪漢」的男子入侵，且一住就是9個多月，且住在房間的期間，還購置了電鍋、菜刀、電炒鍋等生活用品自行做飯，若菜不夠，男子便會下樓到屋主的冰箱裡竊取。

綜合陸媒報導，四川省萬源市有1棟4層樓的自建宅，其屋主和家人住在1、2樓，3樓當作客房，而4樓屋主曾短租過，但後來便一直空著；然而，就在2年前的5月間，屋主要到頂樓陽台曬棉被，竟然在4樓的房間內發現1名陌生男子，嚇得他質問對方「你是誰？」。

男子自稱流浪漢，他指出因為沒有地方可以住，看見這棟樓大門沒關，便就上樓借住幾天；屋主一聽完氣得報警大罵對方幾句後，便將對方趕走，豈料，過幾天後，屋主又再次於家裡和「流浪漢」偶遇，且他看見對方腳上的鞋子，就是幾個月前孫子被偷的鞋子，於是再度報警。

經當地警方調查，該朱姓男子「流浪漢」20幾歲，因盜竊多次坐牢，警方還指出，屋主發現朱男時，朱男已經在4樓偷偷住了9個多月，若不是朱男要回去拿自己的衣物與電腦，恐不會被屋主發現，警方後續也從朱男居住的房間發現，有電鍋、菜刀、電炒鍋等生活用品，朱男疑似也熟悉屋主一家人生活作息，會趁著屋主一家人出門後，自己在出門去購物，朱男自己做飯，若菜不夠時，便直接下樓到屋主的冰箱裡竊取食物。

當地法院開庭審理，依盜竊罪、非法侵入住宅罪，判朱男執行有期徒刑2年9月，並處罰金8000元(約新台幣3萬4560元)。

消息曝光後，網友紛紛留言表示「我外婆家那邊也是，兩老每天做2份菜，一份預備下一頓吃，但老是少掉一份，後來才知道3樓住進了小偷」、「這是幽靈吧，細思極恐」、「家裡少了食物東西被動過都不知道啊」、「房子太大長期空著也不安全」、「他家房子隔音應該不錯」。