國內許久不見的盛況，2023年將有諸多音樂名家、知名樂團到衛武營國家藝術文化中心，包括鹿特丹愛樂管弦樂團、奧斯陸愛樂以及萊比錫布商大廈管弦樂團等，小提琴家黃俊文也將率先在6月和鹿特丹愛樂同台，演奏布拉姆斯小提琴協奏曲。

上次鹿特丹愛樂造訪台灣已是2019年，明年來台將由曾獲馬勒國際指揮大賽首獎指揮家拉哈夫．沙尼（Lahav SHANI）擔任指揮，與樂團演奏布拉姆斯第一號交響曲、柴可夫斯基的《悲愴》交響曲，還有布拉姆斯小提琴席奏曲。

第二套曲目則是由2021年蕭邦國際鋼琴大賽首獎得主劉曉禹擔任獨奏，預計演奏貝多芬第三號鋼琴協奏曲，這也是劉曉禹的首趟台灣行。

明年衛武營在表演藝術和音樂領域都有不少節目，有韓國當代舞教母安銀美、NSO呂紹嘉與鋼琴家史蒂芬．賀夫，以及弗朗西斯柯．皮耶蒙特吉（Francesco PIEMONTESI）的《浪漫印象》鋼琴獨奏會、女高音列茲妮娃（Julia LEZHNEVA）俄國鋼琴家帕維爾．納塞西安（Pavel NERSESSIAN）同台演出的獨唱會，以及世界三大長笛比賽得主金宇彬的《聚焦炫技》長笛獨奏會等。