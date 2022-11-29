南韓年度音樂盛事2022 MAMA（Mnet Asian Music Awards）頒獎典禮，今(29日)、明(30日)2天在日本大阪舉行，表演和頒獎嘉賓星光熠熠，而擔任第1天主持重責的Solo歌手Somi（全昭彌），一頭金髮走上紅毯，白到發光的好狀態搶走全場鎂光燈焦點。

Somi以一身平口金色貼身禮服，爆乳走上紅毯，傲人上圍呼之欲出，雪白皮膚搭配一頭金色長髮，完美詮釋「人間芭比」封號，她也透露為了典禮準備多套禮服，並預告會和Lee Jung有精彩合作表演。

而今晚表演除了有2022備受矚目的新生代女團IVE、KEP1ER、NMIXX、LE SSERAFIM、以及NewJeans的合作舞台，出道15周年的人氣女團「KARA」，時隔7年半再度合體，在MAMA舞台獻出特別專輯《MOVE AGAIN》的主打歌《WHEN I MOVE》首次表演，還會帶來經典歌曲組曲，掀起回憶殺。

荷加韓三國混血的Somi（全昭彌），因為擁有精緻五官和172公分高挑身材，加上火辣曲線，被譽為「人間芭比」，因出演選秀節目《SIXTEEN》、《PRODUCE 101》廣為人知，曾是限定女團I.O.I的一員，目前Solo闖蕩歌壇，唱紅《DUMB DUMB》、《XOXO》等歌曲，人氣不斷攀升。