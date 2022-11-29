系微(6231)宣布旗下系統管理韌體產品Supervyse BMC在信驊科技產品代號為AST1060的平台韌體保護與恢復（Platform Firmware Resiliency, PFR）系統晶片上可支援信驊的硬體信任根解決方案（Hardware Root-of-Trust，HRoT），此為客戶提供一個迫切的解決方案，讓英特爾和AMD架構的伺服器可以符合NIST SP 800-193平台韌體保護與恢復規範。

NIST SP 800-193及平台韌體保護與恢復規範是由美國國家標準暨技術研究院（NIST）定義出的一套安全技術機制準則，有助於設計出更安全的平台以抵禦當今與日俱增的惡意軟體程式及其攻擊，啟用符合平台韌體保護與恢復規範的硬體信任根解決方案，透過檢測韌體和關鍵資料是否被破壞，保護韌體避免發生未經授權的修改，並在必要時，從良好的映像檔中恢復被破壞的韌體，進而提供韌體的恢復力，這個由系微和信驊攜手合作的新解決方案，可支援導入平台韌體保護與恢復功能到英特爾和AMD的最新伺服器平台。

系微營運長Jonathan Joseph表示，今天的宣布突顯了我們與信驊科技長期的合作關係，信驊是我們系統管理解決方案的重要夥伴，我們在旗下Supervyse系統管理軟體中支援信驊科技的硬體信任根解決方案，能讓客戶可以有一個強固的產品選擇來導入平台韌體保護與恢復功能，並減少韌體被惡意攻擊。