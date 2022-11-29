經濟部國際貿易局與外貿協會於上周共同主辦「全球數位經濟新商模趨勢論壇暨市調發表會」，邀請以色列、美國、新加坡、荷蘭、立陶宛等創投加速器及新創專家分享全球數位經濟趨勢與新商模機會，吸引逾240家廠商親臨參與。貿協董事長黃志芳強調，數位經濟雖在今年大環境壓力下，發展腳步略有放緩，但發展方向不會再回頭，預估2023年數位經濟會超越傳統經濟，帶動全球GDP增長動力，而企業內部勢必要數位轉型才有機會分一杯羹。

此次論壇邀請駐台北以色列經濟貿易處處長杜亞維、美國矽谷加速器Plug & Play台灣總經理洪大為、ShopBack台灣總經理隆章琪、台荷加速器高級顧問夏尚樸、立陶宛新創輔導機構Startup Lithuania經理Ms. Akvile Dobromilskyte、以色列創投基金Maverick Ventures創辦人Mr. Yaron Carni等6位業界專家與會，一同討論全球數位經濟及新商模的趨勢與機會，並由貿協研究員獨家分享今年針對全球5大市場所做的第一手市調觀察，高含金量市場資訊，吸引包含台杉投資、震旦集團、永豐餘集團、全家(5903)、宏亞食品、國泰金(2882)、康那香(9919)、福懋興業、詠麗生技、華新麗華、長榮航(2618)等重要企業代表參加。

經濟部國際貿易局副局長李冠志致詞表示，2022年是全球創業生態最不確定的一年，但這不一定是壞事，因為比過去帶來更多新機會，讓更多潛力公司發展起來，亦激發出新技術的進步；台灣新創環境正處於十年難得一遇的發展好時機，現在更要大膽開拓海外市場，而近年貿易局透過外貿協會積極協助業者強化業者數位行銷能量，除提供企業數位貿易輔導服務及數位貿易學苑課程外，亦辦理多元數位推廣措施，輔導業者運用數位行銷工具拓展海外市場。

貿協董事長黃志芳則以「發掘新商模、翻轉新經濟」為題發表演說。黃志芳表示，新創獨角獸企業不再是美國及中國獨享，數位新創商機已於全球遍地開花，2021年疫情及低利率資金充沛的環境下，德國、加拿大、新加坡、法國、印度、英國均具爆發性的成長力，獨角獸誕生數量成長率甚至超越美國、中國。

此外，根據貿協年度市調發現，全世界各地主流數位商模產業領域，前三大依序為FinTech、網路軟體、電商，且各區域市場各有主流數位商模。

以美國特色為例，美國網路軟體是數位商模普及關鍵，重視客製化、循環經濟的商模頗為盛行。歐洲則由於金融監管法規相對自由，助長歐洲FinTech新商模發展。東協則因交通基礎建設不足，物流獨角獸應運而生；而南亞市場當中的印度則因受廢鈔令影響開啟FinTech第一槍。

中東方面，是「創新之國」以色列一枝獨秀，尤其是資安軟體，全球1/3資安新創皆來自以色列。

其中，黃志芳更強調，能夠解決消費者的痛點，才是獨角獸能夠成功的關鍵；數位經濟雖在今年大環境壓力下，發展腳步略有放緩，但發展方向不會再回頭，預估2023年數位經濟會超越傳統經濟，帶動全球GDP增長動力，企業內部勢必要數位轉型才有機會分一杯羹，建議可運用各國新商模作為企業布局參考，借力使力拓展國際市場，並創造異業合作的模式、培養跨域人才。更提到，小國立大業，當數位革命來襲，小國突圍最佳方式即是發展數位經濟，例如立陶宛及以色列就是很好的成功案例。

根據貿協分析，目前全球新創生態圈分布主要集中於北美、亞太、歐洲、中東、南亞地區。美國已是全球數位經濟發展龍頭，美國白宮發布的「印太戰略」中又再一次涉及數位領土與數位主權布局，更加顯示數位經濟將是美國未來經濟發展的重要支柱。針對東協市場則數位經濟規模呈兩位數成長，新商模多具國家特色的解決方案。另點出，歐盟成員國數位程度差距大，2021年提出的「2030數位羅盤」(Digital Compass)計畫中顯示，歐盟認為每個產業皆須持續推動數位化。南亞則以手機上網為主流，但各國數位金融體系成熟度不同，台灣業者進入南亞市場，需注意掌握當地消費者的支付習慣，選擇合適的金融夥伴。而中東市場為這波數位經濟發展相當值得關注的目標市場，該地區新創企業持續吸引國際創投基金挹注，成為國際新創新舞台。