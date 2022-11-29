想申請就業保險育嬰留職停薪津貼，除了書面申請方式，還可利用自然人憑證或虛擬勞保憑證自行線上申請，沒有自然人憑證或不熟悉電腦操作的爸爸媽媽們，也可以選擇委託所屬投保單位至勞保局e化服務系統線上申辦。網路申辦除了不受時間限制，全天24小時都可辦理外，還可以省去郵資或送件到勞保局的時間，提早3至5個工作天入帳，歡迎爸爸媽媽們多加利用。

被保險人只要備妥投保單位出具之「育嬰留職停薪證明」電子檔，就可以利用自然人憑證登入勞保局e化服務系統之「個人網路申報及查詢作業」線上申請育嬰留職停薪津貼。此外，如果想透過行動電話申請，只須於首次使用時以自然人憑證設定虛擬勞保憑證綁定於行動電話，之後即使沒有電腦、讀卡機，也可使用行動電話以虛擬勞保憑證登入「個人網路申報及查詢作業」申辦津貼或使用其他功能喔！

至於無法自行線上申辦育嬰留職停薪津貼的被保險人，只要確認所屬單位已向勞保局註冊e化服務系統，即可填寫同意由投保單位為其申辦育嬰留職停薪津貼之「同意書」交予單位，經單位登入「投保單位網路申報及查詢作業」代為申請。

勞保局特別提醒，各項申請管道只需要選擇一項辦理即可，已經完成網路申辦的爸媽們不須再另寄送紙本申請書件到勞保局，以避免重複送件而增加審查時間喔！