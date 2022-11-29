國際美元走疲，帶動鉛錠價格回升，加上全球鉛錠需求今年和明年仍大於供給，國內鉛錠大廠泰銘（9927）第四季營運仍有汽車供應斷鏈的影響，因此，尚需保守看待，明年營運則有機會走穩定成長的軌道。

受到美國利率上升，美元強勢的衝擊，國際鉛錠價格從從去年第三季的高點、每噸2,341美元，盤旋而下，今年第三季達到1,973美元的低點，泰銘的營利毛利率也從去年第三季的13.81％一路下滑到今年第三季的8.67％。

不過，泰銘發言人童新沅29日下午在法說會中指出，隨著美元走弱，國際鉛錠價格已從低點回升，站上2,100美元。

他說，由於全球的鉛錠需求持續大於供給，加上庫存偏低，鉛錠價格有機會穩定走揚，根據估計，2022年全球精煉鉛供給量約1,234公噸，2022年全球精煉鉛需求量約1,242公噸，供需缺口約8公噸，而2023年全球精煉鉛供給量約1,256公噸，2023年全球精煉鉛需求量1,260公噸，二者缺口約4公噸。

泰銘今年前三季毛利率雖然只有9.96％，遠低於去年同期的14.57％，但，今年前三季每股稅前盈餘3.17元，比去年同期的2.78元，仍然年增14.03％，童新沅指出，主要是因為泰銘去年12月完成減資20％的股本縮小的效應。

他說，鉛錠價格過去受到美元指數的連動較大，在美元轉弱之後，汽車供應鏈的回復正常運作，成為今年第四季營運的觀察重點，目前態度相對保守，不過，明年較有機會回復正常的營運動能。