多年來歐洲社會的冷漠並沒太多改變，達頓兄弟仍決定藉電影持續雪中送炭。（海鵬提供）

勇奪今年坎城影展75周年特別大獎的電影《有你就是家》，透過一對姊弟之間的堅定情誼，關注比利時以至歐洲社會的不公義，對弱勢邊緣發出深切的關懷。該片是「坎城常勝軍」達頓兄弟的第12部電影，兩人長年來對社會邊緣的凝視從未間斷，作品水準也始終保持上乘。

特別的是，這次《有你就是家》以兩位非裔新星主角來建立劇情可信度，不僅以「姊弟」嘹亮的歌喉開場，更跟隨他們不可思議的移民遭遇，揭開歐洲社會真實卻殘酷的一角，讓人宛若置身事發現場，劇情揪心，被美媒譽為「達頓兄弟最強力感人電影」。

《有你就是家》可說是達頓兄弟歷來最憤世的作品，畢竟從首次榮獲坎城金棕櫚獎的《美麗蘿賽塔》以來，過去20多年來，這對導演兄弟不斷呈現他們所關注的社會議題，現實卻始終未見改善。而這次他們新片所關注的，是兩個沒被歐洲社會保護到的未成年孩子。每年都有數萬難民湧入法國和比利時，許多人卻從此不知下落，更讓達頓兄弟深感這項議題刻不容緩，預料將對未來歐洲社會產生重大影響。

達頓兄弟可說是歐洲社會問題的先知大師，他們第二部勇奪坎城影展金棕櫚獎的電影《孩子》、榮獲評審團大獎的《騎單車的男孩》以及勇奪導演大獎的《少年阿罕默德》等，都關注了歐洲未來主人翁的生命和成長教育。電影12月16日在台上映。