adidas TERREX與And Wander的聯名系列包含羽絨外套、仿羊羔絨運動外套、後背包及漁夫帽等戶外運動裝備，設計靈感來自人體與大自然。（adidas提供）

隨著疫情趨緩，Outdoor運動正夯，不少人選擇走向戶外，遠離城市喧囂。為讓更多戶外愛好者盡情探索山野，adidas不斷推出兼具功能與潮流風格的Outdoor服飾，今年秋冬，以戶外運動機能為訴求的adidas TERREX系列，首度與日本知名山系品牌And Wander攜手，打造限量聯名單品，將山系美學融入現代都會生活和戶外探索旅程。

本季adidas TERREX特別與And Wander強強聯手，推出限量聯名戶外服飾，將高級時裝的設計理念結合戶外機能的實際需求，全系列包含羽絨外套、仿羊羔絨運動外套、後背包及漁夫帽等戶外運動裝備，設計靈感來自人體與大自然，以錯綜複雜的線條象徵人體的神經元，用充滿未來感的標誌性印花掀開adidas TERREX與And Wander的聯名序章。

其中，adidas Xploric連帽羽絨外套呈現經典Xploric系列外套風格，拼接反光印花為外套注入創意，加上adidas COLD.RDY禦寒科技隔層、可拆卸風帽，完全抵擋了冬日寒意；搭配多口袋設計，方便在戶外活動時攜帶小物。而仿羊羔絨運動外套部分採再生面料製成，能減少生產過程對環境的影響；外觀上以冬日沉穩的深藍與反光元素印花拼接，寬鬆版型讓穿戴者在山陵探險中也能展現率性態度。

近年戶外運動盛行，許多年輕族群開始接觸Outdoor風格穿搭，甚至潮流圈也吹起一股「山」熱。adidas為滿足消費者全方位的服裝需求，推出全新Outdoor服飾系列，模糊了城市漫遊和戶外探索之間的邊界，品牌也找來運動綜藝節目中表現亮眼的各務孝太，化身山系型男演繹TERREX連帽外套，連帽部分以長絨刷毛材質打造，保暖而柔軟，重點部分則採彈性材質，方便活動；芥末黃與白色配色十分亮眼，且此版型契合各種身形。

另外還有多色系的TERREX運動外套，具有adidas RAIN.RDY防風防水效果，可因應多變的天氣狀況；艷陽高照時，還可將連帽收納起來，非常輕便。搭配Terrex AX4 GORE-TEX登山鞋，馬牌輪胎大底能提供強大抓地力，加上GORE-TEX 防水材質，無論是登山健走或漫步都市，都能持續暢行。