全國唯一嬰幼用品二手市集「小樹市集」，年終壓軸場選定在高雄，歡迎爸媽帶著小朋友12月3、4日來左營區蓮池潭兒童樂園擺攤，把家裡用不到的玩具、衣物、書籍等出清販售，全家一起在樹木、綠地、兒童公園享受全國最具特色的「小樹市集」，來挖寶找便宜！

小樹市集總吸引許多家庭參加(高雄市觀光局提供)

小小朋友將家中用不到的玩具拿出來販售，養成惜物愛物的好習慣(高雄市觀光局提供)

高雄市政府觀光局長周玲妏表示，蓮池潭本身就是高雄知名旅遊景點，融合各式廟宇形成古色古香的旅遊特色，近年針對兒童遊樂打造的兒童公園，含括有最受小朋友喜愛的溜索、各式各樣的遊具、攀爬設施，更是許多大小朋友來蓮池潭遊玩的主要目的。這次特別引進調性和兒童公園相符的小樹市集，期望透過簡單、溫馨有趣的販售，小小朋友體驗當小小老闆，學會斷捨離，與環保永續、惜物愛物的教育意義。

「奇幻樂園」以撲克牌主題打造屬於蓮池潭的童話(高雄市觀光局提供)

小樹市集是全國唯一主打嬰幼用品，也是規模最大的親子二手市集，主要選在台北、新北、桃園、新竹、台中、台南與高雄等各大城市舉辦，每個地點一年舉辦二次，分別是春季、秋冬換季的時候前後。特殊的主題以及適合家庭親子共同參與的氛圍，已成為眾多家庭必定朝聖的市集，年終高雄場透過抽籤方式有250個家庭擺攤，也預計吸引上千個家庭共同參與活動，把家裡不需要或用不到的玩具、衣服、書籍全部出清。

此外活動主要場地蓮池潭兒童公園，高雄市觀光局最新打造的「奇幻樂園」以撲克牌旅程為題，呈現紅心皇后與撲克牌衛兵等場景，透過神秘的發光鑰匙，進入不同風格的撲克牌小屋，浪漫童趣的棒棒糖旋轉木馬以及夢幻華麗的城堡，讓民眾彷彿置身於童話裡的奇幻仙境，一起沉浸在童心的回憶。12月3、4日就趕快安排一趟蓮池潭親子遊程吧！