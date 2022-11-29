浙江省委宣傳部官方微信公眾號「浙江宣傳」29日發文、〈「人民至上」不是「防疫至上」。強調疫情防控是為了防住病毒，不是為了防住人；從來只有「人民至上」，沒有所謂的「防疫至上」。不管採取什麼樣的防控措施，都應該是為了讓社會能夠早日回歸正常，讓生活盡快回到正軌。所有的選項，都是我們通往這個目標的「橋」和「船」，而不是簡單地把人防住，不計成本盲動蠻幹。

文章指出：從2019年末新冠肺炎疫情暴發算來，已經過去了近三年時間。隨著疫情防控時間拉長，不少人的心理承受和忍耐程度倍受考驗，甚至正一點一點在流失。正如有的網友說：如果第一年是恐慌，帶著一點竊喜，能在家好好歇會兒；第二年開始迷茫，盼著疫情快點結束；第三年則是有些抱怨，到底什麼時候是個頭。

文章強調，疫情防控是為了防住病毒，不是為了防住人；從來只有「人民至上」，沒有所謂的「防疫至上」。不管採取什麼樣的防控措施，都應該是為了讓社會能夠早日回歸正常，讓生活盡快回到正軌。所有的選項，都是我們通往這個目標的「橋」和「船」，而不是簡單地把人防住，不計成本盲動蠻幹。

文章稱，走出疫情陰霾，不是一句「放」與「不放」就能解決的事情。為什麼病毒致死率低了仍不能立馬「放開」？就拿疫苗接種來說，中國80歲以上老人加強針接種率僅為40％，小孩接種率還不是很高，全民整體的免疫水準也不高。一旦出現大範圍感染，醫療資源也可能面臨被瞬間擊穿的風險。這個時候，與其糾結「放」與「不放」，倒不如先抓緊把我們的疫苗水準提上去，把藥物備得更充分，把重症病床建得多多的，家裡有「礦」、手裡有「糧」，面對任何潛在的風險，都會心中不慌。

文章認為，為什麼會出現「一刀切」「層層加碼」？有些時候，看起來是創新舉措，實際上是政策加碼；看起來不是「一刀切」，實際上是造著概念搞「一刀切」。說到底，還是實事求是的意識太弱、擔當作為的精神太弱、因時而動的能力太弱。

為什麼有的地方防疫看起來很努力，實際上卻很「吃力」？一些地方「碼」有了，但不管用，看起來是大數據篩選，實際上還是人在操作；不同的省、不同的市乃至不同的縣都在開發各自的「碼」，去一個地方就得換一個碼，讓人「累覺不愛」。要盡快把健康碼標準真正大陸全國統一起來，把核酸檢測結果互聯互通，把先進地區精密智控的做法經驗快快地複製推廣到更多地方，「一地創新、全國使用」。不能讓所謂的屬地化、行政化甚至利益群體阻礙技術經驗的推廣普及，而是要想盡辦法，讓資料多流動，讓病毒少流竄，讓老百姓少折騰。

文章指出，為什麼有時該說的不說，「對的事」卻說不好、聽不懂？要把那些逃避責任該說不說的揪出來曝光，把說不好、不會說的人從新聞發布席上快快趕下去，把那有資格說、而且說得好說得清說得準的人多多請上來，在不確定性中多給人以確定性，讓權威專業的聲音立起來。

文章強調，每一種能力的背後，都有一個共同的價值考量，那就是人民至上、生命至上。公眾的呼聲與訴求，歷來是調整優化抗疫政策的基點。抗疫目的只有一個，那就是為民造福，就是護佑每一個人的健康、平安。抓住了這一點，步子就不會亂、行動就不會偏。