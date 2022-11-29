有媒體報導，總統蔡英文昨(28日)中午邀衛福部前部長陳時中和他的競總幹部及發言人到官邸吃便當，沒想到這場選後餐會卻意外成了「公幹何志偉大會」。名嘴朱凱翔今(29日)在《大新聞大爆卦》節目指出，看似在罵綠委何志偉，實則在對背後有意角逐2024的副總統賴清德發檄文。

九合一選舉26日投開票後綠營慘敗，何志偉砲口向內猛批陳時中競選團隊，還與英系大老洪耀福開撕，似乎犯了眾怒。根據該媒體報導，與會的立委們在餐會上從台北市議員劉耀仁在臉書怒轟何志偉，「不需要急著找戰犯為自己該承擔的部分卸責，是男人就和黨公職一樣一起把嘴巴閉起來接受指教」談起，向甫辭黨主席的蔡英文投訴何志偉在市長選舉期間的離譜情事，結果讓這場選後餐會意外成了「公幹何志偉大會」。

「這篇文章(報導)還有非常耐人尋味的地方。」朱凱翔指出，就是寫在最後四分之三的部位，就是大家把何志偉訐譙過一番之後，根據文章中的描述是：蔡英文要(民進黨秘書長)林錫耀「叫賴管管」。意思是什麼？何志偉小咖啊，真的要罵的也不是何志偉，是賴清德啊！

朱凱翔強調，這是在鋪排什麼事情？就是如果選後有人來逼宮，後面就是賴清德啊！所以先把何志偉打成「你講的不是事實，閉上你的鳥嘴，你是敗類，你就是來逼宮的」！然後再用這篇文章巧妙地把賴清德勾出來，所以來逼宮的，所有講這些難聽話的，後面可能都是賴清德。

「你們叫我檢討？你們只是來逼宮，是來奪權的！」朱凱翔說，不敢說這篇文章裡的情節對話是真是假，相信應該也是真的，只是經過非常巧妙的選擇之後，變得像是政治上的文宣、一封檄文，看得懂的人就懂，它其實是在鋪排，誰要逼宮，誰就是賴清德派來的。誰再講話，說什麼要檢討，誰就是在奪權，「所以各位，戲還沒演完，才剛要開始啊！這篇文章還蠻有參考價值的。」