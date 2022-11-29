裕隆自主品牌納智捷發表新起點活動後的首發新世代產品URX NEO，定義了品牌對未來智慧移動服務產品的四大理念，採用與次世代電動車款相同的純粹亮點，引進更加先進、人性化的LUXGEN THINK＋ 5.0人因介面，可以說是在延續URX車系一路以來一車多用、以場景定義汽車的設計初衷，在無限可能的優異車格基礎上，更進一步加深了科技、時尚、簡約的性格。

URX NEO憑藉介於SUV、MPV之間跨界、多元用途的獨特定位，以及最高7人座的車格，成為LUXGEN近年的銷售主力。這次改款特別從外觀到內裝，重新演繹URX的與眾不同，在車頭、車尾啟用n⁷上首發的純粹亮點設計語彙，並以大氣簡約的品牌銘牌點綴，展現次世代新能源車的最新造型風格，加上全新導入的璀璨金、星曜灰時尚車色，展現風情萬種的嶄新調性。

內裝從以人為本的設計理念出發，將座椅再升級成LUXGEN CARE＋，多層次紓壓材質的應用不但強化了左右支撐性、乘坐包覆感，更具備優越的吸震性，以及椅墊長度延伸至大腿，給予身體完美的貼合；皮革混搭歐風織紋的銀灰色羊毛布，加上精緻的手工銀色車縫線，不但整體質感大大提升，柔軟的觸感增加乘坐舒適性，特殊材質座椅在長途乘坐時較不易悶熱，還更加耐用、防污、防潑的特性，將為您帶來獨一無二的乘坐體驗。URX NEO也針對駕駛的人因介面，進行全方面的升級，全新的LUXGEN THINK＋ 5.0將AR view 的解析度提升至120萬畫素，並透過兩大主流車載系統手機媒介服務的導入，讓手機連動功能，變得更簡便輕鬆，無論是導航或聽音樂，都能隨插即用，更佳符合現代人的日常使用習慣，打造舒適與科技兼備的智能座艙。

URX NEO針對主動安全與智行科技再次升級，配合台灣獨特的複雜路況，URX NEO全新的ADAS先進駕駛輔助系統，涵蓋了AEB自動煞車輔助功能與ACC全速域主動車距巡航功能，不只能低速跟車，還能跟車到停（含STOP ＆ GO），適用的路況更多樣，無論是長途旅行或是受困車陣，都能減輕您的駕駛負擔，再搭配ARD擴增實境抬頭顯示系統，讓開車不必再低頭，高速行駛中更不易分心，有效降低意外事故發生。此次URX NEO同步搭載多項實用的人性化智慧科技，例如12吋多功能HD觸控螢幕、AR Around View＋環車AR安全影像、Eagle View＋360度環景影像、Alley View＋車頭雙側影像、Full Side View＋無盲點車側影像、Live Rear View＋後視Live影像、AR See-through View＋AR底盤透視影像、Dual Side View＋開門防撞系統及AI防盜座椅等智慧服務功能的前瞻科技配備，讓行車更加安全又輕鬆。

疫情改變了我們的生活，隨著自駕出遊、自駕通勤的防疫習慣越發普及，人、車與家庭生活關係變得更加緊密，「車」也成了彰顯自我形象的重要符碼，不論您嚮往人煙罕至的秘境，追求與眾不同的格調，抑或是盼望探索自由瀟灑的大自然，隨著自己的心度過每個平靜寫意的小日子，愛車都將陪著您經歷這些移動的過程。LUXGEN期盼透過URX NEO，以「風情萬種、大生活家」的精神，詮釋新移動關係，讓人與車的關係更加隨心所欲，提供更具實用性、多元又貼近生活的產品，期待以嶄新樣貌帶給消費者獨一無二的用車新體驗。