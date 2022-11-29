高雄在地精密機械大廠晟田科技，因有數位轉型需求，高雄經發局在獲悉之後，隨即對接經濟部工業局、技術處及金屬中心等資源，啟動專案輔導，協助業者導入智慧製造解決方案，成功建立「航空零組件加工品質智慧監測模型」，可精準控管刀具壽命，不僅確保生產良率，更成功降低航太超合金材料零件的刀具使用成本，提升爭取全球航太產業訂單競爭力。

高雄經發局長廖泰翔29日表示，高雄市長陳其邁推動產業轉型優先政策，引進半導體、5G AIoT科技大廠進駐，以大帶小加速產業轉型升級，該局則主動持續訪視多家在地隱形冠軍業者，了解其數位轉型相關需求與期待，媒合中央與地方等多元資源規劃專案輔導，協助在地產業轉型，朝高值化永續發展，呼應中央打造亞洲高階製造中心政策目標，搶佔全球市場供應鏈關鍵角色。

晟田公司董事長謝永昌感謝高市府重視產業轉型，主動訪視掌握業者需求。他強調，面對國際競爭，晟田致力多角化發展，從精密加工跨足半導體、航太及食品設備產業，品質獲歐美日大廠肯定。

他有感高雄產業愈發國際化，不僅半導體產業鏈具體成形，國際級大廠紛紛落腳高雄，認為以晟田精湛的加工技術，配合高市府努力促成，未來將與進駐的國際級大廠開拓更多合作商機。

輔導晟田的金屬中心則說明指出，超合金航空零件製造過程費時、費工且單價高，為避免加工過程材料過度剩餘浪費，這次專案在技術面輔導業者建置智慧監測模型及導入刀具鍍膜，提升航空起落架扭力臂生產達零失效，確保生產良率，建立即時生產資訊反饋的示範場域，加速協助航太關鍵零組件供應鏈的智慧製造能力提升。

高雄經發局表示，高雄是台灣金屬製造重鎮，產值佔全國32％，從中鋼等上游材料，到下游的金屬加工製造，有完整的產業鏈，厚實基礎深具國際競爭能量。

經發局說，面對國際競爭，高市府積極推動業者轉型航太、生技醫材、海洋科技、電動車等高值化產業，目前在國內人工牙根產品涵蓋率已達70％、生醫材料更達100％，來將持續透過地方型SBIR、促產補助及產業輔導等多元方案，帶領高雄朝亞洲高階製造中心邁進。