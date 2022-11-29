晶睿（3454）召開法說會，在中美晶片禁制令的背景下，美國國防授權法（NDAA）帶動安防產品去中化，台廠迎接轉單潮，晶睿在法說會上表示，上季營運創高之後，NDAA的訂單動能仍強，第四季營運不看淡之外，2023年也審慎樂觀。

台達電於2017年公開收購晶睿通訊股權，目前持股56.75％，穩居第一大股東，以台達電當年每股98元收購價計算，台達電持有晶睿的市值暴增105.6％，晶睿資本額僅8.66億元，籌碼穩定之下，晶睿29日站穩200元整數大關，終場收在201.5元，創下歷史新高紀錄。

晶睿在法說會上表示，北美市場貢獻營收比重達70％，今年營運主要受惠於NDAA法案的貢獻，目前動能仍舊強勁；而晶睿九年前設立荷蘭分公司，支援歐盟市場，銷售足跡遍及東歐、北歐、南歐，有助於密切關注英國也考慮停用中國安防產品的效應。

晶睿表示，今年缺料問題緩解，5、6月加開產線激勵產能倍增，新產能效應，加上料況到位、加速出貨效率，推升第三季營收創下歷史新高紀錄，晶睿預期，第四季也不看淡，明年景氣審慎樂觀看待。

晶睿也首次批露自身的產業地位，在安防五十大雜誌中排名第十七，為台廠唯一一家擠進前二十大的安防公司，走品牌、代工並重的路線，目前代工及品牌比重為二比一，今年前三季代工事業營收年增87％，品牌營收則年增24％。

晶睿強調，代工事業正積極開拓AI新市場客戶，包括智慧交通、零售、醫療，也會提供結合影像的全方位門禁應用產品，擴大代工客群。

晶睿今年前三季繳出亮麗的財報成績單，前三季營收達65.5億元，稅後純益4.59億元，已逾過去二年的獲利總和，年增292％，EPS賺逾半個股本，達5.3元，從前三季的獲利進度來看，晶睿獲利可望挑戰2015～2016年以來新高紀錄。