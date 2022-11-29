對外關係協會今（29）日舉辦「備戰？避戰？台灣的選擇」座談會，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山於會上表示，兩岸未來若發生戰爭，可能是因為台灣「拒統」，而非因為台獨。

趙春山認為，中美持續透過戰略對話，進行管控分岐、建立共識，目的是避免讓競爭升高為衝突；然而，競爭又有可能引發衝突，結果是雙方可能透過代理人的戰爭來從事競爭。而在中美地緣政治利益衝突之下，就可能導致台灣捲入其中、變成戰爭的代理人。

此外，拜習會後，中方稱美國「不支持台獨、不支持兩個中國與一中一台」，而美國並未否認此說法，趙春山因此認為，台獨一直是個假議題，大陸說台灣「以疫謀獨」、「以武謀獨」也只是找個藉口，但陸方的促統是真議題，二十大開始到未來，大陸會慢慢從反獨往促統的方向轉移，因為這與中共的「第二個百年目標」、「發展利益」等相結合。

趙春山接著強調，在此情況下，未來兩岸發生戰爭的可能性，「可能不是因為台獨問題，而是因為台灣拒絕統一」。他也說，在台灣拒統的情況下，大陸主要智庫從二十大之後有不少研究議題為「統一後兩制台灣方案之下的台灣治理問題」，包括如何處理統一後的台灣社會、經濟、軍事、外交空間等問題。

他解釋，站在陸方的角度來說，台灣如果沒提出相對應的統一方案，大陸就會片面照自己提出的方式去談。若台灣不接受陸方方案，「那就動粗、打仗了」。

美國因素方面，趙春山認為，對於協助台灣的問題上，美國必須從戰略模糊轉為戰略清晰，讓台灣對美國有所信任，否則太多的不確定性會給台灣一些人錯誤的訊息。

他也說，台灣在親美的同時，不要讓美國覺得我們的忠誠是理所當然，一定要保留台積電等「葵花寶典」，成為我們可以握在手上的最後殺手鐧，否則唯美國馬首是瞻，就會變成「人為刀俎，我為魚肉」。