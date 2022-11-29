111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，近期在輔仁大學中美堂熱鬧開打，輔仁大學籃球隊目前戰績四勝一敗成績亮眼，今(11/29)桃園永豐雲豹宣布，雲豹全隊成員與魔獸將於明天(11/30)應邀前往輔仁大學觀看UBA，力挺大專院校籃球賽事並為球員加油。

魔獸霍華德（Dwight Howard）來台加入雲豹籃球隊後為台灣籃壇帶起一陣NBA旋風，霍華德對台灣籃壇也十分關注，尤其代表籃壇生力軍的UBA賽事。他以實際行動關心及力挺大專籃球聯賽，雖然日前因左膝蓋不適目前仍在休養當中，但他力挺台灣籃壇的心一直在，所以他在輔仁大學的邀請下主動希望能去觀看UBA賽事，希望藉此鼓勵年輕球員能更上一層樓為台灣培育頂尖籃球人才。

輔仁大學有 12 個學院以，近幾年密切參與清華五校聯盟 (GLORIA 及 SPARK) 產學計畫合作，亦擁有職業級體育校隊群，是台灣主要的綜合大學之一。 產學合作新創模式建立球員職業發展商業模型 今年 1 月 1 日起，雲諾運動文教股份有限公司以「建構雲豹籃球隊發展新商業模式」計畫，與輔仁大學簽訂產學合作契約。並在校長江漢聲的支持下，由副校長謝邦昌帶領AI人工智慧發展中心，執行與雲豹籃球隊的產學合作。

輔大團隊有著多年職業球隊和國家隊的培養經驗，再加上今年簽約輔佐合作的雲豹籃球隊表現優異，更是讓大家信心大增，期許未來與優秀運動團隊繼續共創佳績。期許能在台灣職籃球隊的經營與球員的職業發展上建立標竿、領先群倫，並更上一層樓。