現代人越來越重視個人健康及生活品質，work-life balance(工作生活平衡)成為許多求職者關心的重點，除了工作外，能保有自身興趣愛好，創造屬於自己生活的「儀式感」，健身、烘焙、旅遊等休閒娛樂都為生活帶來豐富色彩，達到身心靈平衡的狀態。永慶房屋重視員工的身心健康，推出「彈性工作8小時」制度，讓經紀人追求工作成就，同時也能保有個人生活品質。

工作之餘興趣不放手！ 聰明高效工作為自己創造美好生活

畢業於體育系的徐翊庭，在學期間是游泳好手，畢業後不選擇穩定的老師教職工作，而是投入挑戰性高的業務工作，因家人的房子曾交給永慶房屋協助買賣，而對永慶留下好印象，在選擇業務工作時便將永慶列為首要考量。「我認為應該趁年輕拼一把，在學期間曾擔任游泳救生員，雖收入穩定，但發現每天重複的工作不是我想要的！」

破除業務工作就是沒日沒夜工作的刻板印象，徐翊庭分享，沒想到永慶真的不一樣！我是個喜歡戶外活動，追求工作成就但同時也渴望生活豐富的人，在店長協調下可依需求彈性選擇上班時間，達成工作任務後就可以準時下班。我認為人生不是只有工作，跟朋友、家人聚餐，健身、運動都是我不想放掉的事，保有休閒娛樂的彈性，工作上反而更有動力！

妥善安排工作時程、高效完成任務，徐翊庭工作之餘也能盡情享受生活。(圖/永慶房屋提供)

團隊合作力量無限大 八年級生徐翊庭創下最高月收12萬

徐翊庭來到永慶兩年左右時間，「細心」及「專業」是他最大的成長，一開始學長姐交代的工作可能聽過就忘、抓不到重點，一件事要反覆確認，導致工作效率不佳，面對挫折徐翊庭秉持著「體育人」堅決到底的精神，不輕易放棄，反而更積極向學長姐討教，吸取經驗並同時強化專業知識，大家都樂於分享，幫助遇到挫折的夥伴重振旗鼓。徐翊庭在進步的道路上陸續拿下百萬戰將、績效卓越等肯定，更創下最高月收12萬的成績，收入已超越許多同齡人。

徐翊庭補充，出社會後深刻理解到「天下沒有白吃的午餐！」如果想要更高的收入，勢必要付出加倍的努力，當你想放棄時，先問問自己夠不夠努力。房仲不只是靠嘴巴說說而已，面對幾千萬的房子、不同需求的客戶，勢必要有充足的房市、稅法專業知識，才能服務好客戶，而妥善安排工作時程、高效完成任務就顯得十分重要！很開心現在能為自己創造高薪，同時也享有豐富的生活。

永慶房屋提倡團隊合作的工作模式，不用擔心單打獨鬥，學長姐們樂於幫助新人熟悉工作內容。圖/永慶房屋提供

永慶房屋人資部協理塗振宏說明，員工的身心健康一直是永慶重視的議題，永慶房屋為員工打造「聰明工作、健康生活」的職場環境，年年獲得運動企業認證標章肯定，除了「彈性工作8小時」制度外，還有針對業務新進人員前9個月每月5萬收入保障，多項額外獎金可以爭取，歡迎社會新鮮人及轉職者加入永慶的行列，為自己創造高薪。