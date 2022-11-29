台北市公共自行車YouBike迎來2.0時代，當前場站密度提高至1230站，即便增加33名調度員，但調度狀況卻讓民眾直搖頭，常出現「無位可還」或「無車可借」窘況，台北市交通局拍板，未來1.0場站將優先轉為2.0調度區，方便調度員應變，12月5日起也將在YouBike2.0App內增加滿站免費增時使用30分鐘。

服務超過13年、騎乘次數超過2億人次的YouBike1.0，即將於12月3日零時功成身退，未來台北市將只有2.0系統可使用，但新系統從去年5月上線後，頻有民眾抱怨捷運站旁的站點時常總是「租不到、還不了」，且不只尖峰時間出狀況，連晚間10時、下午4時亦有相同情事。

張姓通勤族抱怨，過往1.0系統設有「滿站增時」功能，民眾還車時若遇到租借站無車位的情況，可使用Kiosk機台點選「滿站增時」，便能獲得至少30分鐘的免費使用時間，讓消費者等候或前往鄰近站點還車，但2.0系統卻未提供此功能，讓人無所適從。

台北市議員李明賢質疑，YouBike2.0從起初400站到擴增到1230站，車站數在1年內大幅提高3倍，雖然調度員已從去年的227人，提高到260人，卻仍有民眾反映借不到車，顯見調度機制失靈，他要求市府應從站點租借趟次分析數據，有效提升調度效率。

對此，交通局運輸管理科長廖苑伶表示，針對「無位可還」，未來1.0站點退場後除了改設2.0車柱，也能優先增設2.0調度區，平時會將預備車輛放置於此，滿場時也能將部分車輛移在調度區，騰出還車空間，同時強化系統滿位警示，方便調度員即時應變。

廖苑伶說，12月5日起，將在YouBike2.0 APP新增「滿站增時」功能，避免民眾因場站客滿無法還車，最後被加收費用；至於「無車可借」怎麼解，她則說，未來將持續召募調度人力，不過在1.0系統退場後，調度複雜性大幅降低，相信現有員數能應付調度工作，也會利用大數據分析優化調度行為。