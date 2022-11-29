天氣轉涼中，睡到一半得起身如廁相當擾人，尤其是年長者常必須一晚多次排尿，不只影響睡眠，也可能會在半夢半醒間踏入漆黑浴室而滑倒，泌尿科醫師提供4種減少夜尿方法，包括睡前2小時禁水、晚餐後少吃高水分食物、睡前上一次廁所、晚餐不要吃太鹹。醫師特別提醒，因含咖啡因的飲料會利尿，因此晚上別喝茶與咖啡。

台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩在其臉書粉專上表示，天氣一冷，會讓人晚上睡覺更想尿尿，若是年長男性有攝護腺肥大問題，更容易一個晚上尿3~5次，因此他提供減少夜尿的4種方法。

首先，睡前減少水分攝取。他表示，水分攝取會讓膀胱積尿，若可以，也能嘗試禁水，另外也不要在晚上喝下含咖啡因的利尿飲料，要避免茶、咖啡。

其次為晚餐後避免高水分食物。他表示，晚餐後吃水果可以避免含水量高的水果或果汁，例如西瓜、葡萄柚、草莓、桃子、哈密瓜、鳳梨等，水分較多會讓人夜間更有尿意。

第三，睡前上一次廁所，睡前把膀胱殘留尿液排乾淨，有效減少夜尿機會。第四則為晚餐不要吃太鹹，戴定恩表示，晚餐的口味若太重，人就會口乾舌燥，進而喝下更多水分，夜間不免就要起身尿尿。