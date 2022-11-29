蘿莉主角群背後的聲優陣容強大，包含配《鬼滅之刃》彌豆子的鬼頭明里。（采昌提供）

2022年最療癒動畫《天使降臨到我身邊！珍貴的朋友》，從電視版升級至大銀幕，充滿超可愛蘿莉的動畫劇場版，5位聲優主角群大聊對電影版的深刻印象，台灣即將在12月16日上映的公告發布之後，讓許多鐵粉鼓掌叫好。

《天使降臨到我身邊！》改編自椋木Nanatsu的同名百合作品，原作漫畫於2016年11月起在《Comic百合姬》月刊雜誌上開始連載，已發行12本單行本，至今人氣不減反增。接著於2019年1月推出電視動畫版，現在2022年首度躍上大銀幕，推出系列作的第一部電影《天使降臨到我身邊！珍貴的朋友》。

擁有超可愛蘿莉主角群，聲優陣容也是無懈可擊，指出毬亞、長江里加、鬼頭明里、大和田仁美、大空直美等5位要角，甚至還組成限定團體「WataTen☆5」，包辦片頭、片尾以及插曲等3首歌。儘管電視版播放結束，直到這次電影新作隔了將近3年半時間，但是5位聲優私底下的感情依舊親密，因為彼此一起為LIVE活動做練習，時常見面的她們，也直呼一直在一起沒有分開太久過。

被問到在看電影版跟電視版的印象時，為「白咲花」配音的指出毬亞表示，電影版會出現更特別的場景，此外對於所配音的「白咲花」個性以及過去會有更多的瞭解。為「星野日向」配音的長江里加，則覺得有描繪出新冒險的升級版一面，但依舊帶給大家一樣的安心感。至於《鬼滅之刃》彌豆子聲優、為「姬坂乃愛」配音的鬼頭明里，也表示這次故事非常適合電影版上映，透過故事冒險產生的溫暖，將會跟大家的心情相互串聯。

為「種村小依」配音的大和田仁美，則替本作的完美感到震驚；替「小之森夏音」配音的大空直美，也笑稱迫不及待看到最終成品，因為電影內容根本就是身為御宅族的自己之內心真實想法！值得一提的是，日本將10月4日稱為「天使之日」，由指出毬亞配音的白咲花也打入「講到『天使』角色你會想到誰？2022年版」排行榜。雖然電視版僅有一季，但本系列的蘿莉天使角色已經深植人心。電影12月16日在台上映。