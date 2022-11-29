房子無論新舊都可能出現漏水，若想避開漏水屋，很多人建議可在雨天看屋，觀察屋內是否潮濕、有無明顯漏水等情形。如果擔心在交屋後、甚至是入住後才發現有漏水問題，專家建議，選擇提供「房屋漏水保固」的房仲品牌將更有保障！值得注意的是，有些業者會設下保固屋齡限制，民眾簽約前務必睜大眼睛看清楚，才不會讓自身權益平白損失。

常見漏水有哪些？謹慎「抓漏」買房才安心

針對房屋漏水問題，永慶房屋客法部資深經理陳繼先指出，實務上造成漏水的原因有百百種，輕重各有不同，可能是室內潮濕反潮造成的壁癌、牆內水管老舊破裂造成漏水、施作防水層區域年久失效、大樓外牆裂縫滲水、窗框接縫處滲水…等問題。

有些屋主會以折價方式，期望買家在交屋後自行修繕，陳繼先建議，由於漏水問題大多還是發生在牆面內，一般人可能無法評估影響範圍及修繕費用，消費者若發現喜歡的房屋內有漏水情形，應在簽約前請專業的抓漏師傅現場做勘估，因若漏水處在鄰居的共用牆面或公共管道滲漏都可能會有不同的處理方式，務必確認好後續修繕方式、費用等問題，買房才買的安心。

買房不踩雷 避開漏水屋看「這」

若想觀察房屋有無漏水情形，陳繼先則建議，看屋時可以著重觀察天花板、牆角、窗框及水管經過的牆面處，確認表面是否有不規則的漆面粉狀隆起、油漆變色脫落或壁紙變色發黑情形；如果房屋有陽台外推或頂樓加蓋等其他增建處，則要注意新舊建物的接縫處，是否有滲水跡象。此外，整體牆面油漆若有較明顯色差或局部粉刷痕跡，也可能是曾經存在漏水問題，民眾一定要提高警覺。

陳繼先提醒，雖然買房簽約前，可以請仲介提供不動產說明書，及由屋主協助填寫並勾選的標的物現況說明書，但部分屋主可能旅居國外或有其他住處，而使房屋長期無人居住使用，即使房子存在以上滲漏水風險，屋主也可能不知情，而無法反映在說明書上。為避免入住後才發現漏水，難釐清修繕責任歸屬買方還是賣方，選擇提供「房屋漏水保固」的房仲品牌將更有保障！

永慶漏水保固「無屋齡上限」！最高30萬保障額度

永慶房屋擁有業界唯一「無屋齡上限」漏水保固，買家若發現有簽約時未告知的漏水問題，在交屋日起6個月內，提供主建物範圍內、最高30萬的保固額度，超過1萬元以上、31萬元以下的部分，買方只須負擔1萬元，為購屋再添保障。

陳繼先補充，台灣30年以上老屋占比5成，只有永慶房屋為消費者提供「無屋齡上限」的漏水保固，就算是購買30年以上老屋也適用！且永慶經紀人在簽約前，一定會親自到現場檢查屋況，例如水電、瓦斯管線是否正常、屋內有無漏水等情形，也絕不會幫屋主隱瞞屋況瑕疵，用行動及具體承諾，完整保障消費者權益，降低民眾買房風險，讓你買得安心更住得安心！