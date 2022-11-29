「海有福綜合蛋捲禮盒」推出「咖哩肉餅蛋捲」，將傳統大餅的滋味濃縮成單支蛋捲。（海邊走走提供）

2022年即將邁入尾聲，緊接而來是熱鬧喜慶的2023農暦春節，手工愛餡蛋捲品牌海邊走走首次推出春節禮盒「2023玉兔迎春，好運年增」系列，以「有福、有運、好海派」等吉祥話為題，將走春拜年的和樂模樣，繪製在三款限量春節盒裝上，象徵珍惜團圓的時刻，買就送2023年限量春聯，數量有限。

春節禮盒除了有象徵過年的大紅視覺，增加節慶氛圍，同時仍保有海邊走走品牌視覺顏色。海邊走走春節禮盒共推出三種選擇，包含「海有福綜合蛋捲禮盒」、「海有運綜合蛋捲禮盒」、「好海派綜合蛋捲禮盒」，每款禮盒針對不同喜好的客群來搭配內容物，滿足所有人對於禮盒的期望。

「海有福綜合蛋捲禮盒」除了包含「激厚黃金蛋捲」、「蛋捲黑巧克力」及「黑巧克力愛餡蛋捲」口味外，更強勢推出全新口味「咖哩肉餅蛋捲」，五倍厚實的蛋捲餅皮，散發著濃郁的咖哩香氣，夾上豬後腿肉鬆，融合交織成完美的咖哩肉鬆感，創新的口味發想源自於經典傳統的中式大餅，讓較少踏進傳統餅鋪的新世代們，也可以透過海邊走走的包餡蛋捲，進而品嚐到經典的傳統大餅滋味。

鎖定「肉鬆愛餡蛋捲」及「花生愛餡蛋捲」的愛好者，海邊走走推出「海有運綜合蛋捲禮盒」，主打兩款明星商品。金黃酥脆的蛋捲餅皮，搭配烘炒後綿密又酥軟的肉鬆，成就「肉鬆愛餡蛋捲」的扎實口感；而「花生愛餡蛋捲」則是搭配香甜濃郁的花生醬內餡，好滋味收服不少老饕的心。

「好海派綜合蛋捲禮盒」包羅多款人氣商品，光是愛餡蛋捲便有花生、肉鬆及堅果三種人氣口味，再加上關係品牌「Hinuts海拿滋」的海苔滋夏威夷豆、小魚乾椒麻滋腰果及大蒜滋腰果，豐富多元的內容物，無論送禮或自用，皆能海派過新年。即日起，凡購買海邊走走任一款春節禮盒即贈限定春聯，大宗訂購者更加贈新年賀卡，提供客製化的文字服務，讓你完整傳遞心意給每一位收禮者。