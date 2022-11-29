解封就要玩更瘋！親子度假飯店排行榜上常勝軍，位在宜蘭的蘭城晶英酒店連續第十年推出「跨年闖關活動」，每晚抽獎送出iPhone14系列手機；耶誕節慶則企劃耶誕尋寶闖關-新月暴走闖關趣，別出心裁客房活動值得探索。「蘭城樂旅住房專案」耶誕、跨年精緻客房每房11,099+10%元起，享受一站式全包假期，還有機會「Phone富一整年」。

蘭城晶英酒店深受親子家庭的喜愛，芬朵奇堡、窩窩樂、趣七樓及歡樂暢影等家庭同歡設施及服務外，全年度企劃趣味親子闖關遊戲，適逢聖誕節以及跨年也推出闖關特別版。12月23日至12月25日每晚8點半至9點半，推出「聖誕主題闖關尋寶趣」，以幻奇故事帶領小朋友一起闖關解救受困的聖誕老人。12月30日至新年1月1日則一連舉辦三場跨年闖關，以小朋友為故事主人翁出面打擊惡魔拯救芬朵奇堡，親子齊心協力依照闖關卡指示，前往蘭城晶英酒店及新月廣場各大專櫃挑戰不同任務，成功過關即可獲得現場抽獎機會，最大獎項價值38,900元iPhone 14 Pro Max，另有iPhone 14 pro, iPhone 14 plus及iPhone14手機，每晚抽出四組完成闖關之房號，幸運帶走iPhone手機大獎，歲末迎新就在一片歡樂、緊張的氣氛中，渡過玩很大的新年假期。

蘭城晶英酒店定位為家庭式飯店，致力為全家人打造歡樂放鬆一站式假期，提供親子休憩空間與娛樂活動，發展各式互動闖關遊戲，此外更延伸育樂空間，獨創讓房客至樓下新月影城不限次觀賞院線片，《歡樂暢影》電影票全由飯店買單招待。住宿還可騎乘gogoro踅夜市，入住兩晚免費自駕Volkswagen走訪蘭陽風光。蘭城晶英酒店不僅提供住宿服務，更提供度假樂園式體驗，體現創意獨具旅遊，讓旅客擁有不同凡響假期體驗。