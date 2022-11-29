全球最大家用縫紉機製造廠伸興工業布局內銷市場，再下一城，旗下台灣喜持續擴大營運版圖，剛在桃園中壢新設「喜佳手作空間」，全台設1家手作空間、20家直營門市及百貨專櫃據點。

伸興2015年入股台灣喜佳，正式投入零售通路事業，台灣喜佳目前在台灣有1家手作空間及20家直營門市及百貨專櫃據點。伸興表示，喜佳手作空間以日式清新雜貨風格為主軸，淺色木紋搭配帆布屋簷的設計，希望提供消費者一個溫馨又舒適的場域，並結合多元手作課程如毛線編織、絹印、金箔工藝等，以期吸引更多人來體驗縫紉及手作文化之美。

伸興董事長林志誠表示，製造業不能侷限於發展生產與代工的硬實力，應往下游價值鏈提供客戶完整解決方案，邁入製造業服務化。過去伸興與終端消費者較無直接接觸，無法提供品牌客戶全方位服務 Total Solution 及提高產品附加價值，目前可透過喜佳了解消費者使用習慣及操作模式，改善縫紉機使用者介面，讓產品更友善及易於使用，以期帶動更多品牌商及消費者選擇伸興生產的產品，持續穩坐全球家用縫紉機品牌商最重要的策略夥伴。

伸興指出，疫情、國際戰爭局勢及通貨膨脹等因素，為全球各產業帶來前所未有的挑戰，也改變消費者工作方式與消費型態，創造新的契機也同時衝擊部份產業的發展，促使企業進行變革與創新，因應未來環境、經濟與社會等不確定性的新常態，確保永續發展。

伸興強調，伸興2015年發行第一本永續報告書及進行溫室氣體盤查，超前部署，積極推動永續政策。環境保護構面，因應全球氣候變遷減碳議題，伸興每年盤查溫室氣體排放量，並針對重大排放源擬定減碳政策。並透過綠色設計進行物料減量及能源減量，期望能夠為地球盡一份心力。