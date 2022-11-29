國內飼料暨肉品大廠卜蜂（1215）29日舉行法說會，董事長鄭武樾表示，現在歐美禽流感蔓延，雞荒、蛋荒已變成全球性的問題，他認為雞、豬價格短期內要下來不容易、預料維持高檔，食品通膨緩解恐怕還要再等等。

鄭武樾今天表示，歐美禽流感蔓延，英國這一波禽流感大約撲殺了5,000萬隻雞隻，而美國現在也有48、49個州爆發禽流感，進口雞肉沒辦法進來，預計到明年上半年，國內雞肉市場都將維持短缺局面。

另外因為疫情，現在美國、加拿大很多豬肉都銷到墨西哥，進口到亞洲的量變少，同樣會造成整體市場供應吃緊。

他認為雞、豬價格短期內要下來不容易、預料維持在高檔。這對於卜蜂明年獲利有利，卜蜂明年上半年營運應該會不錯。

鄭武樾今天說，自己入行這麼多年，今年是非常特別的一年，同時碰到疫情、俄烏戰爭等多重利空夾擊，包括原料、運價等成本飆翻天。雖然如此，卜蜂今年還是創造出不錯的業績，公司前3季營收212.51億元，年增17.7％；稅後純益11.94億元，也比去年同期成長12.1％，皆維持正成長。

不過在上游飼料方面，過去是卜蜂的金雞母，最好的時候一個月可以賺進4,000萬至5,000萬元，但現在由於黃小玉進口成本大漲，產品售價又沒辦法完全反應，導致原料與產品價格出現倒掛，目前卜蜂的飼料部門營運只能勉強打平。

他展望黃小玉的價格走勢，認為有「兩好兩壞」。國際黃小玉期貨價格先前雖然有回檔，運價也有回檔，但整體還是在滿高的位置。加上今年以來新台幣兌美元貶值幅度相當大，利率也上升，他認為相關大宗物資價格維持高檔的可能性高。

至於需求面，隨著疫情逐漸解封，預期明年消費量會增加；但是通膨造成民眾消費的排擠效果，而且經濟衰退、股市大跌，民眾消費力也會減弱，兩相抵銷，卜蜂對明年景氣看法「審慎樂觀」。