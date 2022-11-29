聯準會鷹式升息手段，導致2022年美國公債殖利率飆破4％。法盛盧米斯賽勒斯債券基金經理人馬修．伊根Matthew Eagan）29日表示，現階段全球進入景氣擴張末期，但通膨已見頂了，儘管2023年景氣循環有可能步入衰退，但債券仍具一定吸引力，目前相對看好BB、BBB級的債券後市表現。他表示，債市投資宜用「金魚投資法」，就是賠錢時就要像金魚腦一樣忘掉它，畢竟債券到期都有殖利率的收益保護。

馬修．伊根認為，現在是進入信用債市場的好時機，因為景氣擴張末期風險溢酬低、正報酬機率高。他指出，投資級債的利差含括「違約率及溢酬」二部份，投資級債遇到發生損失的風險是「降評級」而「非投資級債」的風險是「違約」損失，二者現在利差水準都不錯，正報酬機率分別為64％、68％，投資兩者贏面較大。現較看好的債券是「投資級債券中評級低的」、「非投資級債中的高評等的」就是BB至BBB級債。新興債中較看好拉美中的墨西哥、巴西等高評等美元公司債。

馬修．伊根認為，未來可能進入停滯性通膨，若通膨一直高檔，就不要期待聯準會降息，他預期明年市場利率可能到5％、通膨降至4％，如此一來公債殖利率就會出現很久不見的「實質利率翻正」。以前買債不必擔心失去本金但收益低，現在雖然要開始擔心本金損失，但實質利率逐步提升，現在等於踩著4％利率的台階往上走，儘管殖利率上升會犧牲本金，但目前高利率之下，整體可以比較快還本，隨著升息趨近尾聲，本金就有上漲空間。

馬修．伊根指出，總經團隊針對2023年景氣循環設置三個情境，如：衰退、通膨居高的擴張晚期、聯準會升息見頂的擴張晚期，發生機率分別為45％、40％及15％，意味著明年陷入衰退的機率較高，此循環將使企業獲利減少、財務狀況惡化、以及債券違約率將增加至2％（仍低於歷史平均）。

11月CPI已有緩和趨勢，市場已逐漸將焦點移轉至經濟是否進入衰退。馬修．伊根表示，儘管通膨要降至2％的目標仍有難度，估計通膨大概會降到4％的水位，而聯準會的基準利率也估計會來到5％至5.25％水位。

至於2023年的資產佈置，馬修．伊根認為，由於2022年市場出現罕見的股債雙跌現象，此景於2023年很難再現，兩項資產甚至都有望創造正報酬，其中股票市場仍受供應鏈阻塞、薪資壓力上升、能源價格飆漲以及歐洲戰雲密布環繞，造成企業受到很大的困擾，多數產業基本面也將由強健開始走弱。

反觀債券市場，馬修．伊根說，儘管公司債殖利率攀升到多年來頂峰，但景氣下行之際，估計美國非投等公司債與美國綜合公司債的利差很有可能再升高，惟違約、損失估值仍偏低，且目前利差水準應可在2023年創造正溢酬，甚至超額報酬，債券是相對看好的資產，投資人可開始加碼布局具主動出擊且多元布局特性的債券型基金，同時也須選擇具擁有獨特模型去創造超額報酬的商品，以在景氣波動中，能創造更穩、更具收益空間的機會。