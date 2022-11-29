又來了！高雄左營538戶停電 台電急搶修、原因待查 18:112022/11/29 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今（29）日傍晚5時33分，高雄市左營區大順ㄧ路、自由二路、太華街等一帶，共538戶停電，台電高雄區處已立即派員查修中，至於停電原因待查明。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（29）日傍晚5時33分，高雄市左營區大順一路、自由二路、太華街等一帶，共538戶停電，台電高雄區處已緊急派員查修中，至於停電原因待查明。 高雄無預警停電！前鎮區3947戶受影響 台電揭原因 台中北屯晚間4318戶停電 原因曝光「不是小動物」 《電機股》大同得標台電低壓智慧電表17.8億元 #停電 #台電 #左營 #高雄 #搶修 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 T1聯盟》極速超跑1比3不敵高雄台電 拱手把后座讓人 16:002022/11/27 體育 台北士林一片黑壓壓！1千盞路燈未供電 台電搶修中 22:132022/11/28 生活 夠1戶人家用電511年！2男挖礦竊215萬度電 下場超慘 16:152022/11/24 社會 企排》還是一勝難求！屏東台電送conti開季9連敗 20:482022/11/27 體育 特富野部落8月發生火災 台電嘉義區處上山送暖 16:222022/11/28 生活 中興電 布局綠能有成 04:102022/11/27 證券．權證 台北缺電有解！松湖變電所都審過關 16:572022/11/24 政治 韌性供應鏈夥伴大會 台灣企業受惠 04:102022/11/29 投資理財 曾文溪驚見男浮屍 36歲海軍艦隊士官休假身亡 死因待查 19:412022/11/27 社會 台電增資藍委質疑電價仍要大漲 經部：錢補今年虧 明年看燃料 16:572022/11/29 財經 商研良語－跨境馬來西亞 虛實整合搶得新商機 04:102022/11/24 專題周報 室友返鄉卻電費破萬 租屋妹傻眼 網揭吃電怪獸是它 16:472022/11/24 生活 大S豪宅天價電費怎花的？專家揭6處超燒錢：會吐血 18:192022/11/23 生活 台積電真正的課題是全球化布局 04:102022/11/28 話題觀察 企排》直落三橫掃高雄台電 極速超跑重返女子組龍頭 16:492022/11/26 體育 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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