豐原高中是台灣省第一所成立美術班的高中，學校秉持「社區即校園、生活即藝術」精神，走出校園用藝術服務社區，包括豐原地下道、公老坪、輕艇協會貨櫃屋均有師生彩繪痕跡。豐中在「教育部藝術教育貢獻獎」中榮獲「績優學校獎」，將美感融入生活，備受肯定。
豐原高中校長羅瑞宏表示，學校基於多年累積專業美術教學資源與美感經驗，推動藝術教育於一般班級、社團與校慶活動等，並在這個基礎上秉持「社區即校園、生活即藝術」精神，走出校園，用藝術服務社區。
包括豐原地下道、公老坪、輕艇協會貨櫃屋及信望愛中心捲門彩繪，都有師生共同努力的痕跡。同時，透過畫、詩、唱的展演，學生以藝術美感形式呈現自我對藝術、在地文化的認識，更進而感動地方文史工作者，以及獲得社區民眾滿滿讚賞。
台中市共有6所學校獲得「第9屆教育部藝術教育貢獻獎」，獲獎數名列全國第二；其中，豐原高中、大明高中、安和國中、大元國小、篤行國小5校榮獲「績優學校獎」，仁美國小教師謝婉妮則榮獲「活動奉獻獎」肯定。
台中市府教育局指出，市府積極鼓勵學校發展藝術教育課程，感謝辛苦付出的校長及老師們，長期投入大量心力，將台中市藝術教育向下扎根，讓美感融入生活。
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