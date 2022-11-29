法國海軍表示，拉法葉級巡防艦(La Fayette class)一號艦拉法葉號(F710,La Fayette)，已完成中期性能升級，重新回到現役。可維持不錯的性能狀態，至少服役至2030年代後期。

海軍認識(Navy Recognition)報導，拉法葉級(也稱為 FL-3000，意為匿蹤巡防艦3,000 噸)是法國海軍集團DCNS 在 1990 年代設計建造的通用巡防艦，與同時期的軍艦相比，拉法葉級線條相當單純，盡可能減少垂直面與複雜外型，船桅也採用包覆式而非鐵架式，都能有效減少雷達反射量。如此一艘3000多噸的船，其雷達反射值與1200 噸船隻差不多，因此被俗稱「隱身護衛艦」。在世界軍艦史上具有劃時代的地位，自拉法葉級問世以來，大多數的現代軍艦大多遵循相同的匿蹤原則。

在降低熱源訊跡方面，拉法葉級採用了低功率柴油發動機，它的排煙裝置設有冷卻系統，在排放廢氣之前，會先進行冷卻。通常軍艦在溫暖的地區航行，這進一步降低了與環境的熱對比。

不過，這也造成它的船速較慢，極速只有25節(時速46公里)，不適合高強度的作戰環境。

除法國海軍之外，拉法葉級的用戶還有沙烏地阿拉伯與中華民國海軍，我軍稱其為「康定級」，總數6艘，專職反潛作戰；新加坡的「可畏級」(Formidable-class frigate)防空巡防艦，也是依據拉法葉級為基礎的衍生型。

法國海軍拉法葉號於 1992 年 6 月 13 日下水，並於 1996 年 3 月 22 日服役。時至今日已經30年，因此在去年10月開始進行重大延壽工程，將KingKlip Mk1船體聲納升級為KingKlip Mk2，現代化的西北風MK3點防空系統， 攜帶最新版本的飛魚反艦飛彈，並換裝最新的反魚雷對抗系統。