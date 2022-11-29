年終歲末，台東波浪屋．原創館以「永恆─看的音樂 聽的地圖」為主題，辦理波浪耶誕嘉年華系列活動，包含即日起展開的周年慶優惠促銷，活動期間全館消費滿799元，即可參加12月3日點燈活動中抽大獎，另有「點亮永恆」耶誕點燈等活動，縣長饒慶鈴邀請大家歡聚。

波浪屋原創館耶誕系列活動的重頭戲點燈儀式，今年特別邀請在地藝術家林戎依以再生、永續為概念設計創作「永恆」聖誕樹，另進駐店家拉日革安也受邀參與館舍耶誕藝術佈置，形塑原式聖誕風格打卡區，並訂12月3日晚間6點辦理「點亮永恆」耶誕點燈活動，邀請嘉蘭天主堂神父前來主持點燈感恩祝福儀式，當天金曲歌手昊恩也將開唱演出，並有各式各樣原民樂舞及活動。

另外，波浪屋原創館也同步辦理年終感恩促銷，凡11月27日至12月3日活動期間在波浪屋全館消費滿799元，就可以在12月3日點燈活動現場參加抽獎活動，最大獎「伊塔原旅-雙人房1泊2食券」。

無法前來波浪屋消費的民眾，只要在「台東波浪屋-TTstyle原創館」FB粉專商店購物，就可享有9折及免運費優惠，讓線上消費者也同享活動優惠。

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