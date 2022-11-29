NBA球星魔獸霍華德（Dwight Howard）來台加入桃園雲豹籃球隊後，為台灣籃壇注入新熱潮，而他最近雖然因為左膝蓋不適休養中，但他仍以實際行動力挺大專院校籃球賽事，明(30日) 將現身輔仁大學觀看UBA，力挺大專院校籃球賽事並為球員加油。

UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽近期在輔仁大學開打，雲豹今(29日)正式公告，全隊成員與魔獸將到輔大看UBA賽事，而魔獸一向對台灣籃壇十分關注，尤其代表籃壇生力軍的UBA賽事，這次他以實際行動關心及力挺大專籃球聯賽，希望藉此鼓勵年輕球員能更上一層樓，為台灣培育頂尖籃球人才。

而輔大男籃隊聽聞魔獸將來訪，也表示非常期待，選手們希望明晚能在雲豹職業選手面前大展身手，打出好成績。輔大有著多年職業球隊和國家隊的培養經驗，再加上今年簽約輔佐合作的雲豹籃球隊表現優異，更是讓大家信心大增，期許未來與優秀運動團隊繼續共創佳績。