南投縣1名身穿銀色外套、頭戴黑色安全帽的男子，趁著警方投票日當天凌晨4時起忙於展開領、護票勤務時，撬開草屯鎮御富路上1間宮廟的門鎖偷偷潛入，再爬上神龕偷走神明身上掛著的3面金牌，整個行竊過程僅3分鐘，主委發現報案，警方調閱監視器畫面積極偵辦中。
警方調閱監視器發現，26日凌晨4時許，竊賊相當大膽，撬開南投草屯鎮御富路上的宮廟門鎖，先跑到左側伸手拿走神像上的金牌，再爬上一旁正殿神龕繼續偷，偷走神像身上掛著的金牌，整個過程僅花費僅3分鐘。
廟方主委上香時發覺不對勁，仔細一看，發現神像身上掛的金牌不翼而飛，趕緊報案。主委報案說，3面金牌為信徒所捐獻，依據金價換算總價約8萬元。
警方指出，竊賊行徑相當囂張，儘管他闖空門時，附近看門的狗狂吠，他依舊鎮定犯案，懷疑早已勘查過地形後犯案，他們循線調閱相關監視器畫面後，已鎖定特定對象積極查緝中。
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