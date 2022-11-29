現任雲林縣府機要祕書陳志揚將返鄉擔任東勢鄉農會總幹事。（周麗蘭攝）

雲林縣四湖鄉農會總幹事吳勁葦當選四湖鄉長，總幹事一職必須重新遴聘；台西農會理事長李文來當選台西鄉長，依規定也須辭去理事、理事長職務。另外，水林鄉、東勢鄉農會總幹事也懸缺，必須重新遴聘。

縣府農業處指出，依規定鄉鎮市長不得兼任農會等相關職務，四湖鄉農會總幹事吳勁葦在下月25日就職前必須請辭，若未辭職縣府可依法解職。據了解，吳勁葦有意申請退休，縣府收到農會公文後將啟動遴聘作業。

除四湖農會外，水林農會總幹事許恆嘉10月中旬以身體健康因素請辭，東勢鄉農會總幹事陳倉富10月底也屆齡退休，總幹事必須重新遴聘，目前兩農會都已完成候聘人登記，都只有1人登記，東勢農會為現任雲林縣府機要祕書陳志揚、水林則是現任農會信用部主任黃綉蘋。

陳志揚自2屆東勢鄉長卸任，縣長張麗善4年前借重其行政能力，延攬到縣府擔任機要祕書；此次東勢鄉農會總幹事懸缺，僅他1人登記，他返鄉為農民服務已成定局。

台西農會理事長李文來當選台西鄉長，依規定須辭去理事、理事長職務，後補理事遞補，之後再由9席理事重新選出理事長。