味道是除了視覺外，五感中留下第二深刻印象的感受，所以當我們遠離都市，重回自然懷抱時，總能想起兒時的快樂情緒，那多半是經由味道所勾起的深處記憶。為了讓世人能更頻繁地接觸大自然，許多調香品牌推出不少倡導回歸大地／大自然等相關產品，或許味道做的道地且純淨，但始終忽略了取之自然的根本之一，有機。

強調100%天然來源的auscentic奧森青，是源自綠藤生機旗下的香氛品牌，別於一般香氛產品為了穩定香氣所投入的大量苯乙烯做為原料之一，或是以合成香精打造，只為了達到優異的擴香功能，日經新聞網甚至專文撰寫基於大量合成工業產之人工香精所引起的「香害」，已成為日本社交界上的一個新問題。而auscentic則強調100%使用天然產品，雖然會讓香味批次不穩定，擴香距離最遠僅達1.5公尺，但很大程度降低「香害」與對自然有害兩種情況，也是近年來香氛市場的新主流。