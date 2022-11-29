台積電美國亞利桑那州廠12月初將舉辦移機典禮，未來也將加碼建設3奈米廠，卻也引起「掏空」台灣的質疑。美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今天在記者會上表示，《台灣關係法》制訂時，台灣也不是先進半導體產業的要角，但是這並不影響美國對於台灣的支持。

台積電在美國亞利桑那州5奈米廠，將於12月6日舉行首批機台設備到廠典禮，美國商務部長雷蒙多已答應出席，美國總統拜登也收到邀請但並未明確回覆。台積電創辦人張忠謀日前進一步證實，台積電的3奈米計畫也差不多敲定，將在亞利桑那州同一個廠址上，作為第二階段設廠。

孫曉雅透露，自己明天一早就要搭飛機赴亞利桑那州鳳凰城參加台積電移機活動。她強調，台積電投入多元化生產的決定主要是由市場所推動，美國提供了很多獎勵措施，而這也是美國僅能做的，美國也要跟其他祭出優惠的地點激烈競爭。

對於台積電赴美恐削弱「護國神山」的質疑？孫曉雅表示，1979年簽署《台灣關係法》的時候，台灣也不是先進半導體產業的要角，但是美國依然支持台灣，台積電赴美投資的決定，絕對不會影響美國在《台灣關係法》之下對於台灣的支持。

孫曉雅說，美台關係奠基在許多不同議題之上，包括美台之間的人民關係，台灣是美國中意的農產品市場，還有很多台灣學生到美國留學，「台積電所做的投資單一決定，並不會改變任何事情。」