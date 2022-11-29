國民黨高市黨部今（29）日召集當選議員開會討論正副議長選舉人選。（柯宗緯翻攝）

國民黨高市黨部主委許福明指出，今天討論主要是希望聽取這些當選議員對於未來提名正副議長方式跟人選，大家表達意見、建立共識後，再將名單提報黨中央核定。（柯宗緯攝）

現任高市議會議長曾麗燕有意爭取連任。（柯宗緯攝）

大選過後，藍綠高市議會角力戰才正要開打！國民黨高市黨部今（29）日召集當選議員開會討論正副議長選舉人選，初步了解現任議長曾麗燕、副議長陸淑美皆有意爭奪議會龍頭，而副議長則有多人表態，最快12月1日黨主席朱立倫到高雄當天，最終組合可望拍板定案。

民進黨此次拿下27席，若加上台聯吳銘賜、基進張博洋、無黨黃捷、無黨原住民議員高忠德、范織欽等5席，等於再差1席，就可取得33票過半，其餘4席投票意向第三勢力成為關鍵少數。

國民黨這次高市議員拿下29席，高市黨部今下午召開會議，24位到場，其餘有事告假。市黨部主委許福明指出，今天討論主要是希望聽取當選議員對於未來提名正副議長方式跟人選，大家表達意見、建立共識後，再將名單提報黨中央核定，但強調今天沒有確認正副議長提名名單。

許福明透露，截至目前有意爭取議長寶座者，包括曾麗燕、陸淑美，有意參選者須盡快爭取包括黨內同志及其他無黨議員的支持，而副議長也有人表態，至於是誰則先保留，不願提前曝光。

許福明強調，後續將做好協調整合工作，而黨主席朱立倫12月1日將到高雄參加感恩茶會，屆時也會當面跟主席報告此事，希望提名人選可速戰速決，才能爭取時效。

不過，今天曾麗燕會前抵達時，面對媒體追問是否有意爭取連任，她相當低調，聳聳肩回「不知道、謝謝。」而陸淑美則是快步離去，躲避媒體。至於其他與會者都稱，「有共識」，今天會議氣氛很和平，沒有過多火藥味。

此外，座談會開始前，在高雄市長選戰失利的國政基金會執行長柯志恩也特別向議員同志致上感謝之意。她表示，感謝這次每一位議員同志的協助，沒有大家就沒辦法打出讓民進黨害怕的這一戰，對於遺珠之憾也表示遺憾，她再次強調不會離開高雄，未來也要倚靠各位議員一起努力，繼續深根高雄，一起為高雄打拚。