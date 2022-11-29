寄存於故宮近一甲子的「蘭千山館」文物，近期因合約期滿，被故宮通知不續約，引起文化界關注，29日發起「搶救蘭千山館文物，國寶留台灣」連署行動，對此故宮回應雙方仍在協商中，請外界尊重文物所有人意願及隱私，勿引用失效的約定內容諸如「永存故宮」、「以寄代捐」等等無憑據說法。

故宮回應指「蘭千山館為私人所有，在合約到期前請寄存人取回，並在寄存人要求下，給予取回作業緩衝期。至於是否與物主協商新的寄存合約，至今雙方皆未談及。」然而據知情人士指出，合約10月31日到期，依約任何一方若要終止合約，應在6個月前通知對方，但故宮卻是突然在10月19日才通知林家，令林家人措手不及，要求依約給予6個月緩衝期。

針對私人收藏文物，需由文物所有人提報，故宮乃至文化部無權干預，也不能主動審查、指定。博物館學者表示，這也形成一個問題：若所有權人眾多，意見分歧的情況下，重要文物很可能就此永遠與觀眾隔絕，仍有待修法及給予補償等配套措施。

以故宮過去的寄存文物而言，都是經過三審，文物價值受到公認才接受寄存，歷任院長也都持續將重要文物寄存，可以說是把寄存當作藏品徵集的一種經營方式，據悉，曾於2019年《巨匠的剪影》張大千120歲紀念展中亮相的《潑墨山水人物》，係由中華電信永久寄存故宮，也在此次退還之列。該畫作為大千先生客居巴西時所作，1976年返台前夕，贈予前台灣電信管理局局長金耀輝，此後他未據為己有而一直掛在中華電信的辦公室內，中華電信內要捐、要賣、要買意見不一，最後以中華電信有限公司的名義寄存故宮。

外界指蘭千山館既然「永存故宮」、「以寄代捐」為何不乾脆捐贈，對此國家講座教授黃光國指出，若當權者釋出的訊息是重視文物，相信很多人會願意捐贈，他認為政府應思考目前對這些中華文化與文物的態度，「是聚氣還是宣戰？」

各國對私人收藏文物指定或申報的作法不盡相同，博物館學者以日本為例指出，「日本是設一個小組全國跑，可以逕行指定，我們是提報制」各有不同，國民黨智庫教文體育組召集人組陳學聖表示，這樣的議題不是與故宮對立，而是回歸公共政策考慮文物的最大價值。

另外，學者以日本的東京國立博物館為例，有來自各地私人和寺院的「寄托品」，是為避免各種災害、盜竊、霉損等風險，將作品長期囑托給博物館的「寄托制度」，讓藏家安心，研究員可仔細研究，也能讓民眾可看得到文物。

對照故宮表示庫房空間有限，不宜長年提無私人無償寄放，耗費故宮資源保管維護。知情人士指出，實則蘭千山館寄存也提供了維護基金100萬元台幣，結餘與孳息都可用於維護，且若文物需要修護，不足部分也是由寄存人負擔。且看國際上借展費為文物價值的2％，再加上保險金額的千分之三，有藏家指：「其實蘭千山館長期以來為故宮省很多」。