落實居住平權、保障居住正義，南台灣首座新建型社會住宅「凱旋青樹」預定11/30完工、明年初公告招租，高雄市長陳其邁29日視察整體進度，他表示將加快社宅規劃興建，預計年底動土目標7000戶，社宅政策總目標1.5萬戶，提供年輕朋友及弱勢民眾更好的居住環境。

高雄市長陳其邁29日視察「凱旋青樹」整體進度。(高雄市都發局提供)

高市都發局並應用循環經濟概念，結合廠商提供的家具佈設，一只皮箱就能輕鬆入住。(高雄市都發局提供)

「凱旋青樹」即將完工，陳其邁29日率隊進行環境巡檢並掌握施工進度，進行竣工前的巡禮，在聽取簡報後，上樓一一參觀各房型樣品屋的內部格局、空間規劃，對於整體舒適度、交通、採光、窗戶通風均表滿意，無障礙設計對長輩或行動不便者十分友善，同時「凱旋青樹」鄰近鐵路地下化、綠園道，陳其邁登高俯瞰城市街景，視野環境、生活機能，都希望做好。

陳其邁說，高雄選擇在好地點蓋好社宅，如岡山、大寮、亞灣社宅都具有地理位置優勢，品質上也不隨便馬虎，堅持以更好品質讓大家住的舒適，期能落實居住平權、保障居住正義，市府也會加快社宅規劃興建的腳步，預計年底動土目標7000戶，社宅政策總目標1.5萬戶，提供年輕朋友及弱勢民眾更好的生活環境與居住選擇。

「凱旋青樹」委託經驗豐富的荷蘭麥肯諾建築師事務所設計，一只皮箱就能輕鬆入住，今年8月還榮獲2022年國家卓越建設獎最佳社會住宅特別獎，及最佳規劃設計金質獎殊榮，獲得國家認證。

高雄市都發局指出，「凱旋青樹」社宅建築量體為地下2層，地上A棟14層及B棟13層2棟，在房型規劃上，房型127戶、2房型99戶、3房型19戶，共245戶居住單元，格局考量全齡居住需求，採用通用設計，並取得綠建築銀級及智慧建築銀級等標章，預定12月底前取得使用執照，明年1月公告招租、接續受理申請、資格審核、抽籤、選屋及簽約入住等作業，預期明年4月底和公托中心併同啟用，提供有租屋需求民眾最貼心的服務。

屋內設備有冷氣機、電熱水器；2、3房型並有廚房流理台及電陶爐等基本配備。高市都發局並應用循環經濟概念，結合特力屋、宜得利及穩泰家具等廠商提供的家具佈設，未來提供媒合平台讓入住家庭可以按個別需要洽租或洽購所需家具，輕鬆入住。(記者張雅雲/高雄報導)