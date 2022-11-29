台肥（1722）29日舉行線上法說會，台肥受惠國際尿素、異辛醇價格高檔，轉投資朱拜爾肥料前三季獲利貢獻約30億元，已與去年全年的轉投資獲利相當。不動產事業部分，南港C2開發案A棟出租給漢來飯店預計明年4月交屋，台肥來自不動產租金年收益將可從18億元，增加至近20億元。

台肥去年在轉投資朱肥獲利爆發下，轉投資收益從大增至30.7億元，今年前三季朱肥收益持續高檔，達30億元，肥料本業因補貼農民政策虧損，前三季EPS仍達2.22元。朱肥9月底至11月初歲休，稍影響出貨、僅銷售庫存，預期12月起復車轉趨順暢、液氯價格仍維持高檔下，轉投資朱肥收益可望超越去年。

在不動產事業部分，南港C2案的商辦大樓和及地下室已在去年10月取得使照，另二棟旅旅預計2023年4月完工，其中A棟整棟出租給漢來飯店，明年下半年漢來進駐營運後，將產生租金收益；C棟旅館部分因疫情影響，將在取得使照後辦理公開招租。

此外C4案因配合政府空穚連通政策而進行設計變更，也正整合工程項目籌備開工，預計2026年全案完工，屆時將再更進一步挹注台肥不動產租金收入。

新竹科技商務園區除了目前D7A「TFC ONE」商辦大樓已滿租、D3基地出租給多家汽車展修業者外，D6案已設定地上權出租給竹科管理局，7,500坪的D7B基地將興建4.3萬建坪商辦大樓，採自建或合建開發、出租模式經營。