在平凡無奇的生活裡，如果有一些小變化，常會讓人不禁會心一笑。一名網友日前在土城某處發現，俗稱「斑馬線」的人行穿越道上，居然被人畫了斑馬的頭部和臀部，超強的畫工曝光後，引來上萬網友好評，直說：「畫的師父才有才了，請收下我的膝蓋」。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》曬出一張在土城大潤發附近拍下的照片，只見雨後的夜晚地上一片濕漉漉，人行穿越道兩側居然有別出心裁的設計，前後分別被畫上了斑馬的頭部和臀部，精細的畫作讓路人都忍不住多看兩眼，也讓原PO笑說：「這才是我要的斑馬線！」

人行穿越道的兩側，分別被畫上了斑馬的頭部和臀部。（圖／翻攝自Google Map）

斑馬的臀部畫得唯妙唯肖，讓許多網友覺得驚嘆。（圖／翻攝自Google Map）

貼文曝光後，隨即引來超過4.6萬名網友朝聖，紛紛留言，「好看，這樣做才會美化城市」、「如假包換的斑馬線」、「很可以！」、「完了！會不會變成打卡景點XD」、「真的蠻可愛的，忙碌時會覺得會心一笑」、「前面馬頭、後面馬尾，很棒」、「畫的師父才有才了，請收下我的膝蓋」。

另外，也有內行網友指出，畫面中的行人穿越道正式名稱應為「枕木紋行人穿越道」，主要設置在交叉路口；而「班馬紋行人穿越道」的外觀，是兩條平行實現中內插斜紋線，設置在道路中段，兩者略有不同，民眾考駕照筆試時，要特別留意。