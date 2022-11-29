屏東縣長候選人蘇清泉認為開票過程有疑慮，28日親赴屏東地院聲請證據保全及重新計票。高雄市議員邱于軒則表示自己也遇到票數被少算，所幸最後有支持者發現並提醒更正，因此她決定聲援蘇清泉，強調：「沒有真相、沒有屏東縣長！」

以1萬多票敗選的國民黨屏東縣長候選人蘇清泉，認為開票過程有疑慮，28日親赴屏東地院聲請證據保全及重新計票，這也讓高雄市議員邱于軒發聲表示：「在星期六1126開票前，我始終相信以現在的民情和台灣民主政治的成熟發展，做票或『誤植票數』是幾乎不可能發生的事！」

「直到我親身經歷，我才驚覺原來這一切可以如此輕易的發生！」，她說，開票當天，一位支持者急急忙忙跑來服務處回報，她的票在大寮區某小型投開票所，硬生生被漏記了一條，共計100票，原本實際票數140票，等於只有2條。她質疑：「這樣還可以少算？這種低級的錯誤很難不讓人聯想是不是故意的！」並附上原先少報100票的圖片，調整後票數為140票。

邱于軒進一步指出，最後被支持者發現並提醒更正，否則選務人員已經完成登錄，即將封存。她說，試想一個投開票所就有可能「誤植一百票」，蘇清泉醫師今天面臨的是選舉人數疑被更動及有效票數疑被調整和開票時間疑過長，這要讓人如何不質疑、如何不憤怒。

她呼籲中選會和屏東縣選委會公平、公正的說清楚、講明白，公開驗票，不要讓台灣的民主政治蒙上不白之冤，強調：「沒有真相，沒有屏東縣長」，來聲援蘇清泉。

而高雄市選委會表示，經了解查證，以最後投開票報告表內容為主，未有修改紀錄，最終票數也無誤。