秋冬季節來臨，台東縣環保局為維護空氣品質，針對縣內砂石場、瀝青廠等易有空氣汙染逸散業者進行管制，今年首度將說明會改至管制業者廠區辦理，加強查核與宣導，透過經驗交流與會後的檢討改善，取得良好成效。

台東縣政府表示，秋冬季節除了東北季風帶來的空汙以外，夜溫差大導致對流減弱、擴散條件不佳，較容易使汙染物累積無法散去，進而影響台東縣空品惡化，呼籲各工廠定期檢視空氣汙染防制設施是否正常運作，以確保設備維持防制效率，減少粒狀污染物逸散情形。

環保局指出，根據「固定汙染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」，管制業者須在堆置區域、製程作業等易導致空汙逸散處進行防制，如裝設自動灑水設備並定時灑水，使物料於堆置或作業期間保持濕潤，減少粒狀物產生。

若業者未依據辦法實施防制作為，將依違反空氣汙染防制法第23條處10萬元至2千萬元罰鍰，並通知限期改善。

環保局說明，為使管制業者熟悉相關設施與法令以免受罰，藉由今年現場舉辦空氣汙染防制設施說明會，並透過實地作業現況，讓參與業者可具體了解法令規範與防制設施，會後已由5間業者改善現有防制設備。