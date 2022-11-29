鹿谷鄉農會冬茶競賽，29日繳茶截止，共有4930件茶樣參賽。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

鹿谷鄉農會冬茶競賽，29日繳茶截止，共有4930件茶樣參賽。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

鹿谷鄉農會高級凍頂烏龍茶冬茶競賽，繳茶作業29日截止，總共繳茶樣4930件，茶賽經過初、覆審後，將於12月12日上午放榜，24日舉辦展售會；鹿谷鄉農會總幹事林義能表示，為確保茶葉品質，將嚴格執行DNA檢測，防杜外來茶魚目混珠。

林義能指出，鹿谷鄉農會自1976年舉辦春、冬兩季比賽茶，迄今46年，成為全台最重要的茶葉交易平台；在茶賽中獲得「特等獎」的比賽茶，更創造1台斤30萬元的天價紀錄。

林義能表示，為杜絕外來茶參賽，2021年冬季茶賽時，實施「杜絕進口茶混充國內茶計畫」方案，首度委請茶業改良場針對參賽茶樣執行DNA檢測，經鑑定非國內生產的茶葉全數銷毀，而且同一農戶繳交的茶葉都評定為不合格，列為淘汰並公布繳茶者姓名，納入黑名單，繳茶者不得異議；殺雞儆猴產生警惕效果，今年春茶賽時，繳交茶樣全數檢驗合格。

鹿谷鄉農會推廣部主任陳芳炫表示，今年冬茶賽12月1至6日初審、7至12日覆審、12上午茶賽成績揭曉、14開始包裝，配合春節送禮需求，今年展售會提前1周在12月24日舉辦，歡迎愛好鹿谷凍頂好茶的朋友，品茗買好茶。

青年茶農張軒瑋表示，鹿谷農會率先以最嚴格的檢驗方式，杜絕境外進口茶混入比賽茶，只要被驗出即銷毀，還要公布名單，真正做到保護本土茶葉及茶農，因此，茶農一致肯定並支持農會。

張軒瑋表示，由於今年氣候比去年涼冷，茶葉的喉韻、品質都會比去年好；他繳茶樣參加茶賽，希望能夠贏得最高榮譽的「特等獎」。