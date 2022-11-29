速水茂虎道希望新一季節目能讓大家更了解日本。（KKTV提供）

日本38歲男星速水茂虎道，從演員斜槓成為帥主廚，他主持的美食節目《速水茂虎道的移動廚房》第2季剛拍完，29日接受台灣媒體越洋訪問，他過去曾受邀來台為美食展站台，現場也不吝嗇表達對台灣的喜愛，透露明年將要來台灣，行程也排好了，喊話：「我想要再去台灣參加美食展，即使沒有邀我也會去！」

速水茂虎道對台灣的熱愛不僅如此，日前他參加佐賀熱氣球節，特地宣傳台北美食，笑說：「雖然是以工作身分去，但一半以上的時間都是在和那邊攤位的台灣人聊天，像是最近過得如何啊、台灣的文化呀。」既然明年有計劃來台私人旅遊，得知台東也有熱氣球節，他興奮直呼：「我想去！」

速水茂虎道對台灣美食也頗有研究，知道古早味蛋糕，鍾愛台式飯糰跟豆漿，甚至有跟《速水茂虎道的移動廚房》製作團隊討論，是否有機會來台灣出外景，「我真的很想去台灣和大家面對面聊聊，吃很多美食、去很多地方體驗，見見粉絲們。」

聊到節目第二季，速水茂虎道要開車在野外、山上、海邊等地做料理，他說：「雖然風景很好很舒服，但是撒鹽、撒胡椒會被風吹飛，也不知道到底撒了多少進去。出外景天黑要架燈，有很多蟲會聚集，讓我總是尖叫。」接著自爆這次開了很多山路，但駕駛空間對於身高186公分的他來說太窄太小，所以其實中間有換人幫忙開。《速水茂虎道的移動廚房》第2季於KKTV播出。