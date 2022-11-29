通膨造成營運成本增加，裕隆集團旗下服飾品牌業者嘉裕(1417)29公告自結10月虧損400萬元，每股稅後虧損0.02元。

嘉裕指出，明年上半年整體服飾消費大環境狀況仍不佳，不過，公司將透過多角化經營，複合式餐飲成長動能續佳，預期明年仍可維持穩定發展。

今年前三季，嘉裕四大產品營收占比，國軍服裝供售45-50%、自有品牌15%、ARMANI 中國代理25%、複合式新事業 10-15%。

受到大陸經濟放緩，且承攬國軍服飾的營運成本高的影響，嘉裕今年前三季本業虧損4281萬元；在業外股利及其他收入挹注下，營運由虧轉盈，稅後純益為6038萬元，EPS 0.32元。

對於明年的營運前景，嘉裕指出，國軍服裝供售業務穩健，加上複合式餐飲新事業布局成效逐漸顯現，明年將擴大發展，加上不同事業群多角化經營，明年整體仍可望維持穩定發展。

嘉裕表示，將持續聚焦品牌精神深耕內銷巿場，掌握通路優勢、發展核心品牌、優化數位系統的供應鏈管理中心，並以「輕資產」營運方向調整業務，全力投入國軍高品質軍服與供售站服務資源。

被市場歸為「軍功概念股」，嘉裕29日股價以25495張的大量衝上漲停15.95元收盤，已創今年以來新高。