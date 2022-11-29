音樂系女神黃上晏（Rubis）畢業於國立台灣師範大學音樂系，因天使臉蛋D級魔鬼身材迅速在網上走紅，目前擔任平面模特兒，從小學音樂的她擁有清新優雅氣質，在Instagram擁有49萬粉絲追蹤，近日她到戶外溜滑板，前凸後翹的好身材立刻吸引路人目光。

音樂系正妹黃上晏從4歲開始學琴，成長過程中不斷精進才藝，因甜美外型和火辣身材跨界轉往模特兒發展，獨特的古典氣質吸粉無數，即使轉換跑道，她也沒有放棄從小學習的音樂，近期宣布要舉辦個人演奏會，門票早早就售罄，可見美貌與實力兼具，她也為了表演積極準備，透露「第一次自己辦這樣的音樂會，希望是大家都能接受的風格，所以在曲目編排上非常用心，而且也準備了很多特別的驚喜」。

近日她在社群平台曬出一段溜滑板的影片，直呼：「今天第二次玩滑板，好好玩！！」影片中黃上晏穿著短版上衣和短褲，露出纖細小蠻腰和修長美腿，長髮藏在白色毛帽中，站在滑板上架勢十足，滑行過程非常順利，光是背影就散發仙氣，側面更顯現前凸後翹的好身材，影片最後她朝鏡頭露出甜美笑容，電暈一票網友。

難得的動感模樣吸引不少網友留言：「第二次就可以滑這麼好好強」、「好正」、「妳好厲害喔」、「發現上晏很有運動細胞」、「這個腿真的是愛了」、「平衡感超好」、「玩滑板的女生都好帥氣」，黃上晏也透露滑板秘訣「這是電動的！我覺得很好上手～～」。